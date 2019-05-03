Одни тайны в трейлере фильма "Где ты делась, Бернадетт?" с Кейт Бланшетт

Фильм основан на одноименном романе Марии Семпл 2012 года

"Где ты делась, Бернадетт?" Фото: YouTube

Актриса Кейт Бланшетт, которая впервые снимется в сериале в необычном образе, удивляет поклонников и сейчас. В сети появился украинский трейлер фильма "Где ты делась, Бернадетт?", в котором Бланшетт сыграла главную роль.

Сценарий основан на одноименном романе Марии Семпл 2012 года. Главная героиня – неудавшийся архитектор Бернадетт Фокс, которая живет в Сиэтле вместе с преуспевающим мужем и пятнадцатилетней дочерью. Жизнь этой семьи кажется вполне обыкновенной, но в один прекрасный день Бернадетт исчезает – прямо накануне поездки в Антарктиду. Дочь отправляется на ее поиски и узнает много секретов из прошлой жизни своей матери.

Дата выхода на экраны фильма "Где ты делась, Бернадетт?" пока неизвестна.

Оригинальный трейлер:

Напомним, в сети появился трейлер нашумевшего триллера "Ядовитая роза", в котором главные роли исполняют Морган Фриман и Джон Траволта. Также студия Paramount Pictures опубликовала первый официальный трейлер картины "Соник в кино", снятой по мотивам культовой компьютерной игры от SEGA.

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