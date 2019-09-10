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Официально: названа дата съемок четвертой "Матрицы"

Уже в следующем году появятся спойлеры со съемочной площадки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
Кадр из фильма "Матрица"
Кадр из фильма "Матрица"
Фото: YouTube

Только недавно стало известно о съемках четвертой части "Матрицы", как уже появилась информация о дате начала съемок фильма! Так, съемки четвертой части фантастической кинофраншизы должны начаться уже 10 февраля в Чикаго. Об этом сообщается на портале discussingfilm.net.

Ранее появилась информация о том, что хакера Нео в четвертой ленте "Матрица" сыграет Майкл Бакари Джордан:

К своим ролям вернуться Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, авторы надеются подписать договор и с Лоуренсом Фишберном, сыгравшим в предыдущих частях Морфеуса. В случае отказа вместо него может быть приглашен Майкл Б. Джордан.

Снимет четвертую часть Лана Вачовски, ее сестра не будет занимать режиссерское кресло. Отмечается, что это будет "совершенно новый фильм", который вернет зрительскую аудиторию "к меняющей реальность вселенной".

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Отметим, что первые три части – "Матрица" (1999), "Матрица: перезагрузка" (2003) и "Матрица: революция" (2003) собрали вместе более 1,6 млрд долларов в мировом прокате. Все три были сняты Ланой и Лилли Вачовски.

Напомним, "Матрице" в этом году исполнилось 20 лет.

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