Официально: Сильвестр Сталлоне снимет продолжение "Неудержимых"
Актер пообещал новые приключения
Режиссер и актер Сильвестр Сталлоне, который снимет сериал по боевику "Кобра", официально заявил о начале работы над четвертой частью "Неудержимых". Об этом Сильвестр Сталлоне написал на своей странице в Instagram.
Смотрите видео о том, как Сильвестр Сталлоне планирует вернуть на экраны своих культовых персонажей:
По словам звезды, он приступил к работе над "новым приключением". Сталлоне также добавил, что задумался о съемках четвертой части благодаря фейерверкам на День Независимости.
"Этот праздник в честь Дня независимости вдохновил меня. Я начинаю разработку нового приключения", – написал актер, прикрепив фото, на котором он в образе своего героя из "Неудержимы".
Сроки реализации планов знаменитость не уточняет.
Напомним, ранее Сильвестр Сталлоне официально подтвердил свое участие в четвертой части фильма "Неудержимые".
А недавно актер рассказал, что снимается в новой части фильма про Рэмбо. В сети уже появился первый трейлер нового пятого фильма про Рэмбо. По сюжету, главный герой Джон Рэмбо страдает от посттравматического стрессового расстройства и залег на дно на ранчо в Аризоне.
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