Официально: Сильвестр Сталлоне снимет продолжение "Неудержимых"

Актер пообещал новые приключения

Кадр из фильма "Неудержимые" Фото: YouTube

Режиссер и актер Сильвестр Сталлоне, который снимет сериал по боевику "Кобра", официально заявил о начале работы над четвертой частью "Неудержимых". Об этом Сильвестр Сталлоне написал на своей странице в Instagram.

Смотрите видео о том, как Сильвестр Сталлоне планирует вернуть на экраны своих культовых персонажей:

По словам звезды, он приступил к работе над "новым приключением". Сталлоне также добавил, что задумался о съемках четвертой части благодаря фейерверкам на День Независимости.

"Этот праздник в честь Дня независимости вдохновил меня. Я начинаю разработку нового приключения", – написал актер, прикрепив фото, на котором он в образе своего героя из "Неудержимы".

Сроки реализации планов знаменитость не уточняет.

Напомним, ранее Сильвестр Сталлоне официально подтвердил свое участие в четвертой части фильма "Неудержимые".

А недавно актер рассказал, что снимается в новой части фильма про Рэмбо. В сети уже появился первый трейлер нового пятого фильма про Рэмбо. По сюжету, главный герой Джон Рэмбо страдает от посттравматического стрессового расстройства и залег на дно на ранчо в Аризоне.

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