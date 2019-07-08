Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Официально: Сильвестр Сталлоне снимет продолжение "Неудержимых"

Актер пообещал новые приключения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:37
Кадр из фильма "Неудержимые"
Кадр из фильма "Неудержимые"
Фото: YouTube

Режиссер и актер Сильвестр Сталлоне, который снимет сериал по боевику "Кобра", официально заявил о начале работы над четвертой частью "Неудержимых". Об этом Сильвестр Сталлоне написал на своей странице в Instagram.

Смотрите видео о том, как Сильвестр Сталлоне планирует вернуть на экраны своих культовых персонажей:

По словам звезды, он приступил к работе над "новым приключением". Сталлоне также добавил, что задумался о съемках четвертой части благодаря фейерверкам на День Независимости.

"Этот праздник в честь Дня независимости вдохновил меня. Я начинаю разработку нового приключения", – написал актер, прикрепив фото, на котором он в образе своего героя из "Неудержимы".

Сроки реализации планов знаменитость не уточняет. 

Напомним, ранее Сильвестр Сталлоне официально подтвердил свое участие в четвертой части фильма "Неудержимые". 

А недавно актер рассказал, что снимается в новой части фильма про Рэмбо.  В сети уже появился первый трейлер нового пятого фильма про Рэмбо. По сюжету, главный герой Джон Рэмбо страдает от посттравматического стрессового расстройства и залег на дно на ранчо в Аризоне. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Сильвестр Сталлоне снимет сериал по боевику "Кобра" Дочь Сильвестра Сталлоне стала звездой красной дорожки в Каннах Сильвестр Сталлоне и Роберт Де Ниро "побились" на бойцовском ринге В сети появился жесткий тизер фильма "Крид ІІ: наследие Рокки Бальбоа"
актер съемки неудержимые сильвестр сталлоне
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
7 симптомов, которые могут указывать на рак
7 симптомов, которые могут указывать на рак
«Не родись красивой» 13 лет спустя: как изменились актеры
«Не родись красивой» 13 лет спустя: как изменились актеры
Виталину Цымбалюк-Романовскую избили в эфире канала НТВ РФ
Виталину Цымбалюк-Романовскую избили в эфире канала НТВ РФ

Популярные статьи

Вчера, 18:44Шоу-бизнес

Виталий Козловский признался, какой будет его свадьба

Вчера, 12:43Техно

Астрономы получили мощный сигнал из далекого космоса: что это было

Вчера, 11:33Fun

7 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 09:45Fun

Ивана Купала 2019: красивые открытки с праздником

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 7 июля-13 июля для всех знаков зодиака

6 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

6 июляEvents

Дома и с подругами: ТОП-5 гаданий на Ивана Купала в домашних условиях

6 июляШоу-бизнес

Как проходят королевские крестины: интересные и неожиданные факты

6 июляFun

6 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

6 июляШоу-бизнес

Настоящий психоз: Регина Тодоренко показала истерику перед свадьбой

6 июляFun

Ивана Купала 2019: что ни в коем случае нельзя делать

6 июляПсихология

Гороскоп на 6 июля: все знаки зодиака

5 июляEvents

Гороскоп на завтра по картам Таро для всех знаков зодиака

5 июляTravel

Куда поехать в июле 2019: необычные курорты в Европе

5 июляШоу-бизнес

Амстердам отказался принимать Евровидение 2020: известна причина

5 июляFun

Уловку видят только избранные: оптическая иллюзия поставила сеть в тупик

Новости партнеров

Сестра или враг — история соперничества дочерей Андрея Миронова
Сестра или враг — история соперничества дочерей Андрея Миронова
5 простых способов продлить молодость кожи
5 простых способов продлить молодость кожи
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева борется с раком
Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева борется с раком
Лолита ответила на слухи о молодой подруге мужа
Лолита ответила на слухи о молодой подруге мужа
Хакеры шантажируют Марию Погребняк
Хакеры шантажируют Марию Погребняк
Губин лишился семьи и работы: как «мальчик-бродяга» потерял все
Губин лишился семьи и работы: как «мальчик-бродяга» потерял все
Откровение Эвелины Хромченко о составе семьи удивило поклонников
Откровение Эвелины Хромченко о составе семьи удивило поклонников
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь