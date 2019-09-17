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"Охотники за привидениями": появились первые подробности перезагрузки культового фильма

Съемки картины должны были стартовать летом 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:19
"Охотники за привидениями"
"Охотники за привидениями"
Фото: YouTube

Недавно компания Sony Pictures решила снять продолжение фильма "Охотники за привидениями", где охотников воплощали легендарные Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Харольд Рэмис и Эрни Хадсон. Теперь же появилась информация, что Sony Pictures уже начала подготовку к съемкам нового фильма "Охотники за привидениями".

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Съемки должны были начаться уже этим летом. Работа над сценарием велась в строжайшей секретности. Но режиссер Джейсон Рейтман приоткрыл тайну, рассказав, как придумал сюжет новых "Охотников за привидениями", сообщает Comicbook.

"Этот персонаж пришел ко мне. Это была 12-летняя девочка. Я не знал, кто она такая и почему заглянула ко мне в голову, но я увидел ее с протонным рюкзаком в руках. И я написал эту историю. Она формировалась в течение многих лет. Все началось с девочки, и вдруг это была семья. И в конце концов, я знал, что это тот фильм, который мне нужно было сделать, нужно",  поделился Джейсон Рейтман. 

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А вот продюсер картины "Охотников за привидениями" Айван Райтман рассказал о сюжете третьей части фильма. Сюжет третьего фильма разворачивается в небольшом городке, куда приезжает сейсмолог. Его цель проверить сообщения о подозрительных землетрясениях. В городке живут мать с сыном и дочерью и они считают, что вокруг происходит что-то странное. Также Райтман подтвердил, что в фильме появится Дэн Экройд, который сыграл доктора Рэймонда Стэнза в оригинальных "Охотниках за привидениями".

Напомним, стала известна и дата выхода фильма "Охотники за привидениями". Мировая премьера третьей части фильма состоится 10 июля 2020 года. 

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