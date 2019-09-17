"Охотники за привидениями": появились первые подробности перезагрузки культового фильма
Съемки картины должны были стартовать летом 2019
Недавно компания Sony Pictures решила снять продолжение фильма "Охотники за привидениями", где охотников воплощали легендарные Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Харольд Рэмис и Эрни Хадсон. Теперь же появилась информация, что Sony Pictures уже начала подготовку к съемкам нового фильма "Охотники за привидениями".
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Съемки должны были начаться уже этим летом. Работа над сценарием велась в строжайшей секретности. Но режиссер Джейсон Рейтман приоткрыл тайну, рассказав, как придумал сюжет новых "Охотников за привидениями", сообщает Comicbook.
"Этот персонаж пришел ко мне. Это была 12-летняя девочка. Я не знал, кто она такая и почему заглянула ко мне в голову, но я увидел ее с протонным рюкзаком в руках. И я написал эту историю. Она формировалась в течение многих лет. Все началось с девочки, и вдруг это была семья. И в конце концов, я знал, что это тот фильм, который мне нужно было сделать, нужно", поделился Джейсон Рейтман.
А вот продюсер картины "Охотников за привидениями" Айван Райтман рассказал о сюжете третьей части фильма. Сюжет третьего фильма разворачивается в небольшом городке, куда приезжает сейсмолог. Его цель проверить сообщения о подозрительных землетрясениях. В городке живут мать с сыном и дочерью и они считают, что вокруг происходит что-то странное. Также Райтман подтвердил, что в фильме появится Дэн Экройд, который сыграл доктора Рэймонда Стэнза в оригинальных "Охотниках за привидениями".
Напомним, стала известна и дата выхода фильма "Охотники за привидениями". Мировая премьера третьей части фильма состоится 10 июля 2020 года.
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