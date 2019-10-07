"Океан Ельзи" представили саундтрек к фильму "Захар Беркут"

Коллектив презентовал чувственный трек "Перевал"

Святослав Вакарчук Фото: пресс-служба

Популярная украинская группа "Океан Ельзи" записала новую песню, ставшую официальным саундтреком к историческому экшну "Захар Беркут", который выходит на экраны уже в этот четверг, 10 октября. На песню "Перевал" был снят клип, который презентовали сегодня, 7 октября.

"История Захара Беркута и отважных тухольцев – это история об одной из главных вещей в мире – о мужестве. О мужестве мужчин, женщин, детей. О том самом мужестве, которое не раз нам всем помогало преодолеть не один крутой поворот судьбы, не один перевал. Круто, что эту историю рассказали снова, прямо сейчас. И именно об этом наша новая песня. Я уже видел рабочие материалы фильма, это правда круто. Очень жду его премьеру!", – говорит Святослав Вакарчук, лидер "ОЕ" и автор песни.

Продюсер картины "Захар Беркут" Егор Олесов тоже прокомментировал выход саундтрека, в том числе отметив прекрасный актерский каст и кинематографистов, работавших над созданием фильма.

"Песня стала главной частью саундтрека фильма. К созданию фильма присоединились лучшие кинематографисты Украины, в ролях снялись самые талантливые актеры со всего мира. И мы очень гордимся тем, что главную песню написал и исполнил именно Святослав Вакарчук и группа "Океан Ельзи". Надеемся, что этот трек станет хитом, а наше кино завоюет сердца миллионов зрителей", – говорит Егор Олесов.

"Океан Ельзи" презентовали песню "Перевал" Фото: пресс-служба

Для клипа, впечатляющего своей масштабностью, были использованы кадры из исторического экшна "Захар Беркут". Кроме того, дополнительные сцены с солистом группы Святославом Вакарчуком были отсняты на натурной площадке студии FILM.UA, где восстановлены декорации огромного горного ущелья, созданные специально для фильма.

Отметим, фильм "Захар Беркут" поддержало Государственное агентство Украины по вопросам кино, а также крупнейшие бренды и компании Украины. Спонсорами картины стали ТМ Львівське и компания VISA, а генеральным медиапартнером – телеканал "Украина". Дистрибьюторы – FILM.UA Distribution и MMD UA.

Ранее мы также показали трейлер украинской картины "Захар Беркут".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.