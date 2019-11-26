Группа "Океан Ельзи" записала саундрек к фильму "Черный ворон"

Саундтреком к фильму станет песня "Веселі, брате, часи настали…"

"Черный ворон" Фото: YouTube

В декабре на большие экраны выйдет украинская историческая драма "Черный ворон" по мотивам одноименного романа Василия Шкляра. Известный писатель не только принимал участие в работе над сценарием фильма, но и проживал этапы всего съемочного процесса вместе с актерами. А теперь стало известно, что саундтреком к фильму станет песня "Веселі, брате, часи настали…" группы "Океан Ельзы".

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Композитором других тем ленты стал клавишник группы "Океан Ельзы" Милош Елич, который работал над созданием музыкального оформления "Черного ворона" почти четыре месяца. Работа состояла из нескольких этапов.

Сначала Милош вместе с режиссером Тарасом Ткаченко в студии подбирал к каждой сцене соответствующее настроение с помощью музыкальных инструментов. Для некоторых сцен саунд-продюсер самостоятельно играл на гитаре, фортепиано и бас-гитаре, добавляя к сценам симуляцию игры оркестра. Далее в студию звукозаписи пригласили настоящий оркестр музыкантов, который воспроизвел необходимый тон общему настроению ленты.

"Мне было очень интересно работать над фильмом. В нем, кроме впечатляющей главной истории, есть яркие эмоции, даже если они отрицательные. Режиссер Тарас Ткаченко научил меня по-другому смотреть на музыку кино. Он очень тонко чувствует каждую сцену, которую делает. У меня бывали ситуации, когда я не до конца понимал настроение сцены. Тогда мы садились вместе, разбирали ее, чтобы подобрать органическое музыкальное оформление", – рассказал композитор, саунд-продюсер Милош Елич.

"Черный ворон" воспроизводит одну из страниц украинской истории – борьбу украинских повстанцев против советской власти в 1920-х годах.

События фильма расскажут об истории жизни и любви Ивана по прозвищу Ворон, которому выпала судьба стать участником повстанческого движения времен Холодноярской республики. Извечная жажда украинцев к свободе не дает главному герою оставаться в стороне от важных событий, которые разворачиваются в его деревне. Именно поэтому он смело жертвует спокойствием и семейным уютом и начинает отчаянную борьбу за независимость родной земли, волю и будущее украинского народа и собственной семьи.

Главную роль в картине исполнил молодой украинский актер Тарас Цимбалюк, известный работой в сериалах "Центральная больница" и "Село на миллион". Кроме Тараса Цимбалюка в ленте появятся Павел Москаль, Андрей Мостренко, Ксения Данилова, Даниил Мирешкин, Зоряна Марченко, Наталья Сумская и другие.

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