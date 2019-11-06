Олег Сенцов о фильме Наримана Алиева "Домой": "Кино, которое болит"

Режиссер побывал на допремьерном показе картины в Киеве

Олег Сенцов Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Киеве состоялась премьера фильма "Домой" режиссера Наримана Алиева, который претендует на премию "Оскар". На мероприятии побывали украинские звезды, среди которых режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов.

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По словам Олега Сенцова, ни один крымчанин, который переехал жить на материк, не сможет остаться равнодушным к фильму.

"Кино, которое болит. О том, что болит – у кого и как. С художественной стороны можно, конечно, поискать какие-то недоработки, а точнее перегибы, но я не буду этим заниматься. Этим фильмом Украина может гордиться, и отбор на второй конкурс Канн тому явное подтверждение", – написал Сенцов на своей странице Facebook.

Режиссер также отметил, что работа Наримана Алиева немного напомнила дебют российского кинорежиссера Андрея Звягинцева "Возвращение" (2003). Но, несмотря на различные смыслы в фильмах, тема Крыма ему все же ближе. Сенцов поблагодарил всех причастных к созданию кино о Крыме.

Известно, что презентация фильма состоялась в киевском кинотеатре "Оскар" 5 ноября. Украинская премьера фильма состоится во всех кинотеатрах страны 7 ноября.

Напомним, Олег Сенцов посмотрел фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". По его мнению, картина Мартина Макдонаха похожа на работу братьев Коэн.

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