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Олег Сенцов поделился впечатлениями от фильма "Мои мысли тихие"

Режиссер поздравил команду с выходом фильма

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:42
Олег Сенцов
Олег Сенцов
Фото: Getty Images

В Киеве состоялась премьера фильма "Мои мысли тихие" ("Мої думки тихі"), в котором главные роли исполнили Ирма Витовская и Андрей Лидаговский. На показе побывал и украинский режиссер Олег Сенцов. По словам режиссера, фильм вышел "очень чистый и честный". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее Ирма Витовская рассказала о двух новых фильмах:

Олег Сенцов отметил, что комедия по праву считается самым трудным жанром для постановки в кино, потому что просчитать над чем зритель будет смеяться, а над чем нет – тяжело.

Постер фильма "Мои Мысли тихие"
Постер фильма "Мои Мысли тихие"
Фото: пресс-служба

"Не могу припомнить других удачных современных украинских комедий: веселых и неглупых. Этот фильм, не смотря на некоторые проблемы в драматургии и подразваленности, очень чистый и честный. Многие эпизоды гениальны в своем юморе и режиссерских решениях", – написал Сенцов.

Он поздравил всю команду, работавшую над этим проектом. "Жду от Антонио новых успехов! А прорыв трубы в Ошен Плазе, накануне премьеры, можно считать знаком накануне удачного проката", – добавил режиссер.

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Напомним, ранее режиссер Олег Сенцов признался, какие проекты он намерен воплотить в ближайшее время. В частности, это фильм "Носорог", который планировал снять еще до заключения.

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