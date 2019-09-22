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Олег Сенцов прокомментировал сериал "Чернобыть" от НВО

Режиссер назвал главное "несоответствие" мини-сериала

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:17
Олег Сенцов
Олег Сенцов
Фото: AFP

Бывший полит-заключенный Олег Сенцов посмотрел мини-сериал "Чернобыль" от компании HBO, который в США признали лучшим мини-сериалом года. По мнению режиссера, в последнем эпизоде шоу есть некое несоответствие.

О новом маршруте в Чернобыль смотрите в сюжете:

На своей странице в Facebook Олег Сенцов опубликовал пост, в котором сообщил, что наконец посмотреть мини-сериал "Чернобыль". Картину режиссер сравнил с авторским кино, и отметил, что несмотря на некоторые недочеты, "Чернобыль" снят правдиво и качественно.

"Поражает степень достоверности не только в художественной и исторической реконструкции советского быта, но и образа мыслей и действий. Даже лица у актеров все какие-то из того времени. Второе что радует – это манера съемки больше присущая авторскому кино, которое якобы мало кто смотрит. Оказывается, что смотрят и понимают многие люди по всему миру. Недочеты и неточности конечно есть, но это мелочи, которые не мешают главному – воздействию на тебя этого фильма, который снят правдиво и тщательно", – написал Сенцов.

Он добавил, что в последней серии мини-сериала есть одна вещь, которая имеет некоторое "несоответствие".

"И даже не смотря на главное несоответствие как для меня: сцене суда в последней серии, больше напоминающего американское, а не совковое правосудие, кино мне очень понравилось", – подытожил Олег Сенцов.

Напомним, что ранее Олег Сенцов назвал украинский фильм, который его впечатлил.

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сериал Чернобыль Олег Сенцов HBO
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