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Олег Сенцов рассказал, какие фильмы снимет в ближайшее время

Режиссер планирует снять новые киноленты в ближайшее время

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:47
Олег Сенцов
Олег Сенцов
Фото: Getty Images

Известный украинский режиссер Олег Сенцов, который рассказал о понравившихся фильмах, признался, какие проекты он намерен воплотить в ближайшее время. В частности, это фильм "Носорог", который Олег Сенцов планировал снять еще до заключения. Об этом бывший узник Кремля рассказал журналистам "Радио Свобода".

Смотрите видео о том, как ранее Джонни Депп поддержал украинского режиссера Олега Сенцова:

Режиссер отметил, что сначала он планирует экранизировать сценарий фильма "Носорог". Этот проект еще до заключения Сенцова получил финансовую поддержку Госкино и был одобрен на Одесском кинофестивале и в Софии.

"Проект был очень ожидаемым, половину бюджета давало государство, половину денег мы нашли. Подготовку летнюю мы провели, но не успели начать съемочный процесс. И с "Носорогом", и с "Гамером" было очень трудно, надо было доказывать, что я умею снимать кино. Все это процесс пробития... Эта дорога легкой не была. Я к этому проекту не остыл за пять лет", – отметил Олег Сенцов.

Картина расскажет историю бывшего бандита, который вспоминает периоды своей жизни. Не обходит он и время своего падения, в результате которого главный герой потерял не только себя, но и свою семью. Задумавшись, мужчина понимает, что все жизненные перипетии происходят для чего-то. Именно это он и стремится разгадать.

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Кроме фильма "Носорог", режиссер планирует экранизировать еще один – киноленту "Кай". Сейчас деталей о фильме Сенцов не разглашает, однако признался, что в обеих работах он частично покажет свою историю.

"В любом фильме о настоящем авторского много от режиссера, потому что любой настоящий режиссер, автор снимает всегда о себе. В призме какой-то истории, в призме какой-то ситуации: вот если бы так сложилась жизнь, как бы я вел себя? Это накладывается, это есть в "Носороге", это будет в "Кае", – добавил Олег Сенцов.

Напомним, Олег Сенцов посмотрел мини-сериал "Чернобыль" от компании HBO, который в США признали лучшим мини-сериалом года. По мнению режиссера, в последнем эпизоде есть некое несоответствие.

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