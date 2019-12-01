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Олег Сенцов стал почетным гражданином Парижа

Украинского режиссера наградили 30 ноября во Франции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:17
Олег Сенцов стал почетным гражданином Парижа
Олег Сенцов стал почетным гражданином Парижа
Фото: twitter.com/PE_FRANCE

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов, который признался, какие фильмы намерен снять в ближайшее время, стал почетным гражданином Парижа. Церемония, на которой известному сценаристу вручили грамоту, прошла вечером 30 ноября в Париже.

Премию Сахарова вручили в Страсбурге Олегу Сенцову – смотрите сюжет:

Перед церемонией вручения документов о присвоении звания гражданина Парижа, Олег Сенцов провел встречу с мэром французской столицы Анн Идальго. Соответствующие фото появились на странице Европейского парламента в Twitter.

"Все украинские заключенные не были освобождены, я буду продолжать бороться за их освобождение и надеюсь, что вы поддержите меня в этой борьбе", – сказал на встрече Сенцов.

Напомним, что Олег Сенцов в 2015 году был осужден в России на 20 лет по обвинению в терроризме. В 2018 году Сенцов на протяжении 140 дней держал голодовку. В начале сентября 2019 года, в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной, Сенцов вернулся домой.

Ранее мы писали, что Олег Сенцов прокомментировал нашумевший сериал "Чернобыль" от НВО.

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