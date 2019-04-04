Олег Винник представил клип на песню "Пчела Майя"

Состоялась долгожданная премьера видеоработы на песню Олега Винника "Пчела Майя"

Олег Винник представил клип "Пчела Майя" Фото: пресс-служба

"Desperado" "Один дома", "Маска Зорро" – в новом клипе Олега Винника на песню "Пчела Майя" режиссер Елена Винярская и продюсер Александр Горбенко органично сочетали несколько всемирно известных экранных историй в одну, представив собственный занимательный сюжет.

"Когда я писал песню "Пчела Майя", конечно, представлял знаменитого персонажа – добрую, веселую, справедливую Пчелку, которая делает мир счастливым. Но, как показывает практика, не так просто на такую легкую танцевальную композицию снять интересный клип. Для того, чтобы показать зрителю качественный продукт, мы приложили немало усилий. Искали какую-ту фишку, особенный подход, чтобы видео получилось небанальным, незаезженным, немного неожиданным и приятно шокировало", - комментирует новую видеоработу Олег Винник.

В съемках приняли участие танцоры из балета Freedom. Главную роль сыграла восьмилетняя Дарья Рыбка, ранее фигурировавшая в одной из сцен клипа "Роксолана". По сюжету Винник в образе Зорро приходит на помощь юной героине, которая остается дома одна, и становится ее новым воображаемым другом.

Съемки клипа Олега Винника "Пчела Майя" Фото: пресс-служба Съемки клипа Олега Винника "Пчела Майя" Фото: пресс-служба Съемки клипа Олега Винника "Пчела Майя" Фото: пресс-служба Съемки клипа Олега Винника "Пчела Майя" Фото: пресс-служба Съемки клипа Олега Винника "Пчела Майя" Фото: пресс-служба 1/5

Ранее мы писали, что Олег Винник прокомментировал слухи о своей ориентации.

Смотрите видео о том, как Олег Винник готовился к съемкам клипа на песню "Пчела Майя":

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram