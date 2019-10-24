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Шоу мирового уровня: Олег Винник раскрыл главную "фишку" большого сольника во Дворце спорта

Артист №1 покажет высокотехнологичное шоу мирового уровня

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:48
Олег Винник выступит во Дворце спорта
Олег Винник выступит во Дворце спорта
Фото: пресс-служба

Приближается грандиозный завершающий концерт тура Олега Винника с программой "Роксолана". Позади – десятки городов и аншлагов, а столицу певец традиционно оставил "на десерт". Примечательно, что недавно шоу Олега Винника оказалось под угрозой срыва.

Смотрите видео о том, в какой скандал попал Олег Винник:

Концерт в киевском Дворце спорта прогремит в последние дни осени – 21 ноября. Специально для этого музыкального события артист и его команда готовят масштабное высокотехнологичное шоу и уже сегодня готовы приоткрыть завесу предстоящего перфоманса.

Олег Винник
Олег Винник
Фото: пресс-служба

Режиссером-постановщиком шоу выступит одна из самых востребованных украинских режиссеров и клипмейкеров Катя Царик. Уже разработана концепция проведения концерта, ключевой "изюминкой" станет сценография, которая на протяжении выступления будет меняться 8 раз. Конструкция и дизайн сцены пока что не разглашаются, однако они также обещают удивить.

Олег Винник
Олег Винник
Фото: пресс-служба

"В настоящее время ведется активная работа над технической стороной сценических решений, для максимальной синхронизации всех элементов шоу лучшие специалисты по тайм-коду прописывают свет, виджеинг, спецэффекты. Мы делаем шоу мирового уровня, большинство технических решений будут реализованы впервые в нашей стране, – интригует режиссер-постановщик Катя Царик. – Общая концепция задумана максимально зрелищно и лаконично в стиле "поп-рок шоу". В центре – Артист, все элементы сценографии – свет, виджеинг, пиротехника – будут дополнением к потрясающему вокалу и харизме Олега".

Напомним, прошлогоднее шоу Олега Винника в столичном Дворце спорта с программой "Ты в курсе" побило рекорд по доле смотрения телеверсии концерта и просмотрам на YouTube. Во время первого выхода концерта в эфире телеканала "Украина" его посмотрел каждый пятый украинец.

Ранее Олег Винник признался, как мечтает назвать свою дочь. Также не пропустите эксклюзивное интервью с Олегом Винником для Сегодня.Lifestyle.

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