Шоу мирового уровня: Олег Винник раскрыл главную "фишку" большого сольника во Дворце спорта
Артист №1 покажет высокотехнологичное шоу мирового уровня
Приближается грандиозный завершающий концерт тура Олега Винника с программой "Роксолана". Позади – десятки городов и аншлагов, а столицу певец традиционно оставил "на десерт". Примечательно, что недавно шоу Олега Винника оказалось под угрозой срыва.
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Концерт в киевском Дворце спорта прогремит в последние дни осени – 21 ноября. Специально для этого музыкального события артист и его команда готовят масштабное высокотехнологичное шоу и уже сегодня готовы приоткрыть завесу предстоящего перфоманса.
Режиссером-постановщиком шоу выступит одна из самых востребованных украинских режиссеров и клипмейкеров Катя Царик. Уже разработана концепция проведения концерта, ключевой "изюминкой" станет сценография, которая на протяжении выступления будет меняться 8 раз. Конструкция и дизайн сцены пока что не разглашаются, однако они также обещают удивить.
"В настоящее время ведется активная работа над технической стороной сценических решений, для максимальной синхронизации всех элементов шоу лучшие специалисты по тайм-коду прописывают свет, виджеинг, спецэффекты. Мы делаем шоу мирового уровня, большинство технических решений будут реализованы впервые в нашей стране, – интригует режиссер-постановщик Катя Царик. – Общая концепция задумана максимально зрелищно и лаконично в стиле "поп-рок шоу". В центре – Артист, все элементы сценографии – свет, виджеинг, пиротехника – будут дополнением к потрясающему вокалу и харизме Олега".
Напомним, прошлогоднее шоу Олега Винника в столичном Дворце спорта с программой "Ты в курсе" побило рекорд по доле смотрения телеверсии концерта и просмотрам на YouTube. Во время первого выхода концерта в эфире телеканала "Украина" его посмотрел каждый пятый украинец.
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