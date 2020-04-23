Олег Винник забавно перепел хит "Шлепки": реакция Оли Поляковой

Артист исполнил отрывок из песни в стиле хард-рок

Украинский певец Олег Винник в период карантина решил поднять настроение не только поклонникам, но и коллегам. На своей странице в Instagram артист опубликовал видео, в котором показал, что происходит в концертном зале до прихода зрителей.

В сопровождении музыкантов артист исполнил отрывок из песни "Шлепки" Оли Поляковой, виртуозно соединив его со строками знаменитой арии Ленского из оперы "Евгений Онегин". В аранжировке Винника композиции зазвучали в стиле хард-рок.

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"Всем нам сейчас хочется позитива. И я решил поднять настроение не только моим зрителям, но и коллегам. Во время недавнего тура мы записали несколько музыкальных импровизаций. Смотрите первую прямо сейчас. Жду ваших улыбок, желаю всем нам здоровья и вдохновения!" – подписал ролик Олег, заявив, что продолжение следует.

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Подписчики одобрили идею музыканта, оценив качественное звучание, живое исполнение, харизму и юмор певца. А сама исполнительница, кажется, такого не ожидала услышать, о чем свидетельствует ее комментарий под роликом.

"Ааааа! Серьезно? Ну это огонь", – отреагировала Оля Полякова на кавер-версию хита.

Напомним, что ранее Олег Винник рассказал о взаимоотношениях с девушками.

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