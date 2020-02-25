Оля Полякова и Dzidzio в главных ролях: стартовали съемки комедии "Звезды по обмену"

В фильме поднимаются важные вопросы человеческих отношений и настоящих ценностей

В Украине стартовали съемки украинской семейной комедии "Звезды по обмену", в которой в легкой форме поднимаются очень важные вопросы человеческих отношений и настоящих ценностей.

Съемки комедии "Звезды по обмену"

В главных ролях снимутся певцы и актеры Оля Полякова и Dzidzio (Михаил Хома). Режиссером картины выступит Алексей Даруга.

Оля Полякова и Dzidzio Фото: пресс-служба

По сюжету две звезды шоу-бизнеса, мужчина и женщина, неожиданным образом оказываются в телах друг друга. Они пытаются вернуть свои жизни назад, но ради достижения цели каждому придется решить семейные и романтические проблемы своего оппонента, а еще на личном опыте понять, что в основном гендерные стереотипы – это просто мифы.

"Я верю, что этот фильм побьет все рекорды и станет самым кассовым фильмом 2020-21 годов! Это история не только о собственных амбициях. Она гораздо глубже и касается таких важных тем, как отношений с близкими людьми, настоящие семейные ценности и любовь. Я уверена – будет очень круто, смешно и душевно!", – рассказала Оля Полякова.

В свою очередь Михаил Хома отметил: "Это будет легкая и жизненная комедия с настоящим социальным подтекстом: надо ценить то, что имеешь, и даже в погоне за своими амбициозными целями беречь отношения с ближайшими. Мой герой увидит в семье Оли то, чего он сам не имеет, и Оля тоже поймет кое-что новое о своих родных. И им обоим придется стать психологами друг для друга и решить чужие проблемы, чтобы разобраться в себе".

Премьера новой картины запланирована на конец 2020 года – к новогодним праздникам.

Напомним, ранее Оля Полякова рассказала о съемках в фильме "Звезды по обмену".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.