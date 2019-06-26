Оля Полякова представила летний хит-трек "Звонила"

Певица выпустила заводную песню

Украинская певица Оля Плякова, которая идет в политику, выпустила новый сингл под названием "Звонила". Танцевальная композиция вошла в альбом "Королева ночи" и в новой аранжировке уже доступен на официальном YouTube канале певицы.

Оля Полякова Фото: пресс-служба

Впервые песня "Звонила" прозвучала чуть более полугода назад во время гранд-шоу "Королева ночи" в киевском Дворце спорта. С тех пор в сети "гуляет" множество вариаций одного и того же хита: от концертной версии, оснащенной синти-поп битами и жесткими гитарными рифами в лучших традициях панк-рока, до более лайтовых вариантов, суммарное количество прослушиваний которых перевалило за миллион.

Оля Полякова Фото: YouTube

Сингл "Звонила" – это микс легкого текста и глубокой смысловой драмы, характерной лирике Поляковой более позднего периода и музыкальной стилистике 90-х, которой певица остается верна на протяжении нескольких лет.

Напомним, Оля Полякова призналась, что она прочувствовала на себе гендерную дискриминацию. Певица отметила, что некие действия продюсеров можно назвать "чистой воды домогательствами". Также певица рассказала, планирует ли баллотироваться в президенты, кто в ее семье главный и как она относится к деньгам.

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