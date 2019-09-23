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Оля Полякова собрала аншлаг на "Арена Львов": фото

35 тысяч зрителей пришли посмотреть на высокотехнологичное шоу Поляковой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:02
Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: пресс-служба

В минувшую субботу Оля Полякова, которая недавно посвятила мужу трогательный пост в честь годовщины, стала первой артисткой в Украине, которая собрала стадион. Грандиозный концерт во Львове стал самым многочисленным в рамках всеукраинского тура певицы, охватившего более 60 городов.

Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: пресс-служба

35 тысяч зрителей пришли посмотреть на высокотехнологичное шоу Поляковой, которое по мнению экспертов достигает уровня шоу западных артистов, соединяя в себе местный колорит, музыкальную эстетику и невероятную личную харизму артистки.

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26 октября спустя год после премьеры шоу в Киеве артистка, которая своими простыми, легкими и заводными композициями достучалась до слушателей во всех уголках страны, отыграв в этом году более 100 концертов перед 200-тысячной аудиторией, покажет киевлянам шоу мирового уровня вновь.

Оля Полякова
Фото: пресс-служба
Оля Полякова
Фото: пресс-служба
Оля Полякова
Фото: пресс-служба
Оля Полякова
Фото: пресс-служба
Оля Полякова
Фото: пресс-служба
Оля Полякова
Фото: пресс-служба
Оля Полякова
Фото: пресс-служба
Оля Полякова
Фото: пресс-служба
Оля Полякова
Фото: пресс-служба
Оля Полякова
Фото: пресс-служба
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20 ноября концертом в Минске Полякова откроет международную часть тура "Королева Ночи". А в 2020 году нашумевшее шоу певицы увидят по ту сторону океана: В США и Канаде.

Напомним, Оля Полякова станет продюсером кинокомедии, которую зрители увидят в 2020 году.

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