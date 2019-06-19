Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

ОМФК 2019: объявлены все фильмы-участники конкурсных программ

Украинские и зарубежные фильмы будут бороться за награды ОМКФ в четырех конкурсных программах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:50
"Королева сердец"
"Королева сердец"
Фото: YouTube

10-й Одесский международный кинофестиваль, который посетит легендарная актриса Катрин Денев, объявил фильмы-участники конкурсных программ.

Смотрите видео о том, что происходило за кулисами ОМКФ 2018:

Отметим, что украинские и зарубежные фильмы будут бороться за награды ОМКФ в четырех конкурсных программах – Международный конкурс, Конкурс европейских документальных фильмов, Национальный конкурс. Полный метр и Национальный конкурс. Короткий метр.

Полная программа 10-го Одесского международного кинофестиваля:

Национальный конкурс. Короткий метр

  • Знебарвлена, режиссер Марина Степанская
  • Ребенок, режиссер Дарья Турецкая
  • Пока не станет черным, режиссер Анастасия Фалилеева
  • Рождественские истории, режиссеры Валерий Сочивець и Филипп Сотниченко
  • В нашей синагоге, режиссер Иван Орленко
  • Solitude, режиссер Елизавета Смит
  • Int.Kitchen.Night, режиссер Аркадий Непиталюк
  • Взрослый, режиссер Жанна Озерная
  • Факт (-ура!) изменений, режиссер Марина Никольчева
  • Девочка, мальчик и секрет, режиссер Оксана Казьмина

Национальный конкурс. Полный метр

  • U311 Черкассы, режиссер Тимур Ященко
  • Папа – мамин брат, режиссер Вадим Ильков
  • Мои мысли тихие, режиссер Антонио Лукич
  • Панорама, режиссер Юрий Шилов

Конкурс европейских документальных фильмов

  • Командир Ариан: история о женщинах, войне и свободе, режиссер Альба Соторра
  • Привет, искусственный интелект: истории любви из будущего, режиссер Иза Виллингер
  • Летний хоккей, режиссеры Розалие Когутова, Томаш Бояр
  • Потому что мы мужики, режиссеры Петтер Соммер, Ю Вемуд Свенсен
  • Приднестровье, режиссер Анна Эборн
  • Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго, режиссер Надежда Парфан
  • Встречи с Джимом, режиссер Эдже Гер
  • Для Самы, режиссеры Ваад аль-Катеб, Эдвард Уоттс

Читайте также
ОМКФ 2019: ТОП-5 причин посетить кинофестиваль

Международный конкурс

  • А потом мы танцевали, режиссер Леван Акин
  • Домой, режиссер Нариман Алиев
  • Монос, режиссер Алехандро Ландес
  • Здесь был Саша, режиссер Эрнестас Янкаускас
  • Тель-Авив в огне, режиссер Самех Зоаби
  • Человек, который купил Луну, режиссер Паоло Дзукка
  • Сувенир, режиссер Джоанна Гогг
  • Путь к согласию, режиссер Луо Ханьсин
  • Детдом, режиссер Шархбану Садат
  • Королева сердец, режиссер Май эль-Тухи
  • На посту!, режиссер Кантен Дюпйо
  • Инициалы С.Г., режиссеры Раниа Аттье, Дэниэл Гарсия

Отметим, что 10-й ОМКФ пройдет 12-20 июля, стратегическим партнером 10-го ОМКФ является телеканал "Украина".

Напомним, ранее Одесский кинофестиваль 2019 приглашал стать частью главного кинособытия лета в Украине и присоединиться к дружной команде волонтеров ОМКФ. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
ОМКФ 2019: как стать волонтером главного кинособытия лета Одесский кинофестиваль 2019: Катрин Денев приедет на ОМКФ
конкурс фильмы одесский кинофестиваль омкф
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
Тайное стало явным: что скрывали Хабенский, Боярская и Аршавин
Тайное стало явным: что скрывали Хабенский, Боярская и Аршавин
Как перестать потеть
Как перестать потеть
Кинси Волански: У меня прибавился миллион подписчиков. За час!
Кинси Волански: У меня прибавился миллион подписчиков. За час!

Популярные статьи

Сегодня, 12:28Fun

19 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 09:07Fun

Забавные курьезы с высокими людьми: 15 смешных фото

Сегодня, 08:56Fun

Платье девушки на свадьбе разозлило пользователей сети: фото

Сегодня, 08:29Fun

Исчезнувший под водой иллюзионист найден: что с ним произошло

Сегодня, 08:02Шоу-бизнес

Дочь Поляковой оказалась в карете скорой помощи: фото

Вчера, 20:51Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 14:00Шоу-бизнес

Елизавета II пропустит крестины cына Меган Маркл и принца Гарри: известна причина

Вчера, 11:01Шоу-бизнес

Как у Ким: Леся Никитюк показала аппетитные формы

Вчера, 09:55Техно

Жертвы хакеров: названы самые опасные устройства в доме

Вчера, 08:06Fun

В самом пикантном месте: у известной певицы треснул костюм

17 июняFood

Кексы с изюмом: три рецепта домашней выпечки

17 июняТехно

Решение Xiaomi разозлило пользователей смартфонов

17 июняПсихология

Полнолуние 17 июня 2019: как себя вести во время полной луны

16 июняШоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон вместе отдыхают в Риме – СМИ

16 июняEvents

Поздравления с Троицей 2019 в прозе: открытки и картинки

16 июняEvents

Поздравления с Троицей 2019 в смс и коротких стихах

Новости партнеров

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
BMW и INTEL привлек к партнерству сингапурский блокчейн-стартап
BMW и INTEL привлек к партнерству сингапурский блокчейн-стартап
Уголовное дело беременной дочери Максимовской приостановлено
Уголовное дело беременной дочери Максимовской приостановлено
Стало известно, за кого вышла замуж Анастасия Макеева
Стало известно, за кого вышла замуж Анастасия Макеева
Фанаты переживают за здоровье Саши Савельевой
Фанаты переживают за здоровье Саши Савельевой
Леди Гага вышла в свет в удивительном наряде
Леди Гага вышла в свет в удивительном наряде
Первые фото беременной невесты Тимати
Первые фото беременной невесты Тимати
Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь