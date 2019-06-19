ОМФК 2019: объявлены все фильмы-участники конкурсных программ

Украинские и зарубежные фильмы будут бороться за награды ОМКФ в четырех конкурсных программах

"Королева сердец" Фото: YouTube

10-й Одесский международный кинофестиваль, который посетит легендарная актриса Катрин Денев, объявил фильмы-участники конкурсных программ.

Смотрите видео о том, что происходило за кулисами ОМКФ 2018:

Отметим, что украинские и зарубежные фильмы будут бороться за награды ОМКФ в четырех конкурсных программах – Международный конкурс, Конкурс европейских документальных фильмов, Национальный конкурс. Полный метр и Национальный конкурс. Короткий метр.

Полная программа 10-го Одесского международного кинофестиваля:

Национальный конкурс. Короткий метр

Знебарвлена, режиссер Марина Степанская

Ребенок, режиссер Дарья Турецкая

Пока не станет черным, режиссер Анастасия Фалилеева

Рождественские истории, режиссеры Валерий Сочивець и Филипп Сотниченко

В нашей синагоге, режиссер Иван Орленко

Solitude, режиссер Елизавета Смит

Int.Kitchen.Night, режиссер Аркадий Непиталюк

Взрослый, режиссер Жанна Озерная

Факт (-ура!) изменений, режиссер Марина Никольчева

Девочка, мальчик и секрет, режиссер Оксана Казьмина

Национальный конкурс. Полный метр

U311 Черкассы, режиссер Тимур Ященко

Папа – мамин брат, режиссер Вадим Ильков

Мои мысли тихие, режиссер Антонио Лукич

Панорама, режиссер Юрий Шилов

Конкурс европейских документальных фильмов

Командир Ариан: история о женщинах, войне и свободе, режиссер Альба Соторра

Привет, искусственный интелект: истории любви из будущего, режиссер Иза Виллингер

Летний хоккей, режиссеры Розалие Когутова, Томаш Бояр

Потому что мы мужики, режиссеры Петтер Соммер, Ю Вемуд Свенсен

Приднестровье, режиссер Анна Эборн

Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго, режиссер Надежда Парфан

Встречи с Джимом, режиссер Эдже Гер

Для Самы, режиссеры Ваад аль-Катеб, Эдвард Уоттс

Международный конкурс

А потом мы танцевали, режиссер Леван Акин

Домой, режиссер Нариман Алиев

Монос, режиссер Алехандро Ландес

Здесь был Саша, режиссер Эрнестас Янкаускас

Тель-Авив в огне, режиссер Самех Зоаби

Человек, который купил Луну, режиссер Паоло Дзукка

Сувенир, режиссер Джоанна Гогг

Путь к согласию, режиссер Луо Ханьсин

Детдом, режиссер Шархбану Садат

Королева сердец, режиссер Май эль-Тухи

На посту!, режиссер Кантен Дюпйо

Инициалы С.Г., режиссеры Раниа Аттье, Дэниэл Гарсия

Отметим, что 10-й ОМКФ пройдет 12-20 июля, стратегическим партнером 10-го ОМКФ является телеканал "Украина".

Напомним, ранее Одесский кинофестиваль 2019 приглашал стать частью главного кинособытия лета в Украине и присоединиться к дружной команде волонтеров ОМКФ.

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