ОМФК 2019: объявлены все фильмы-участники конкурсных программ
Украинские и зарубежные фильмы будут бороться за награды ОМКФ в четырех конкурсных программах
10-й Одесский международный кинофестиваль, который посетит легендарная актриса Катрин Денев, объявил фильмы-участники конкурсных программ.
Смотрите видео о том, что происходило за кулисами ОМКФ 2018:
Отметим, что украинские и зарубежные фильмы будут бороться за награды ОМКФ в четырех конкурсных программах – Международный конкурс, Конкурс европейских документальных фильмов, Национальный конкурс. Полный метр и Национальный конкурс. Короткий метр.
Национальный конкурс. Короткий метр
- Знебарвлена, режиссер Марина Степанская
- Ребенок, режиссер Дарья Турецкая
- Пока не станет черным, режиссер Анастасия Фалилеева
- Рождественские истории, режиссеры Валерий Сочивець и Филипп Сотниченко
- В нашей синагоге, режиссер Иван Орленко
- Solitude, режиссер Елизавета Смит
- Int.Kitchen.Night, режиссер Аркадий Непиталюк
- Взрослый, режиссер Жанна Озерная
- Факт (-ура!) изменений, режиссер Марина Никольчева
- Девочка, мальчик и секрет, режиссер Оксана Казьмина
Национальный конкурс. Полный метр
- U311 Черкассы, режиссер Тимур Ященко
- Папа – мамин брат, режиссер Вадим Ильков
- Мои мысли тихие, режиссер Антонио Лукич
- Панорама, режиссер Юрий Шилов
Конкурс европейских документальных фильмов
- Командир Ариан: история о женщинах, войне и свободе, режиссер Альба Соторра
- Привет, искусственный интелект: истории любви из будущего, режиссер Иза Виллингер
- Летний хоккей, режиссеры Розалие Когутова, Томаш Бояр
- Потому что мы мужики, режиссеры Петтер Соммер, Ю Вемуд Свенсен
- Приднестровье, режиссер Анна Эборн
- Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго, режиссер Надежда Парфан
- Встречи с Джимом, режиссер Эдже Гер
- Для Самы, режиссеры Ваад аль-Катеб, Эдвард Уоттс
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Международный конкурс
- А потом мы танцевали, режиссер Леван Акин
- Домой, режиссер Нариман Алиев
- Монос, режиссер Алехандро Ландес
- Здесь был Саша, режиссер Эрнестас Янкаускас
- Тель-Авив в огне, режиссер Самех Зоаби
- Человек, который купил Луну, режиссер Паоло Дзукка
- Сувенир, режиссер Джоанна Гогг
- Путь к согласию, режиссер Луо Ханьсин
- Детдом, режиссер Шархбану Садат
- Королева сердец, режиссер Май эль-Тухи
- На посту!, режиссер Кантен Дюпйо
- Инициалы С.Г., режиссеры Раниа Аттье, Дэниэл Гарсия
Отметим, что 10-й ОМКФ пройдет 12-20 июля, стратегическим партнером 10-го ОМКФ является телеканал "Украина".
Напомним, ранее Одесский кинофестиваль 2019 приглашал стать частью главного кинособытия лета в Украине и присоединиться к дружной команде волонтеров ОМКФ.
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