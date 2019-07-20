ОМКФ 2019: французский режиссер Соня Кронлунд рассказала о правде и лжи в документалистике

Соня Кронлунд рассказала о своих случаях из жизни и дала профессиональные советы

Соня Кронлунд на ОМКФ 2019 Фото: oiff.com.ua

На 10-м Одесском международном кинофестивале, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина", состоялась лекция французского режиссера, радиоведущей и участницы жюри Конкурса европейских документальных фильмов на 10-м ОМКФ Сони Кронлундна тему "Правда и ложь в создании документального кино".

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Соня Кронлунд поговорила с журналистами и зрителями об обмане в документальном кино. По ее словам, эта тема ее очень интересует, ведь вокруг нее постоянные дискуссии. Она показала некоторые фрагменты фильмов и проговорила их с желающими.

"Все думают, что документальное кино – это реальность. До того, как я начала снимать, я даже не думала, что такой вопрос может возникнуть. Что отличает документалиста от журналиста?Журналист говорит о реальности, которая для документалиста не является целью. Реальности в документальном кино не существует, есть только точка зрения автора в реальность. Вы приглашаете зрителя в другой мир, поэтому небольшая манипуляция на этом пути является оправданной. Вы должны договориться с реальностью ", – отметила французский режиссер.

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Также женщина отметила, что для нее главное правило в создании фильма – это уважение к героям.

"У меня есть главное правило, которого я постоянно придерживаюсь. Представим, что я хочу снять фильм о вас. Я записываю диалоги с вами, слежу за вашим поведением, вы мне рассказываете что-то одно, а потом на экране видите совсем другое. Главное – уважение к героям. Правильно регулируйте связи с правдой. Для меня важно, чтобы персонаж не жаловался на меня после выхода фильма, не просил, чтобы я убрала какие-то изображения или слова. Это одна из этических границ: персонаж имеет право взглянуть на свою историю ", – рассказала Кронлунд.

Соня Кронлунд Фото: facebook.com/odesaiff

Кроме этого, Соня описала ситуации из ее опыта создания фильмов.

"До какой степени можно манипулировать в документальном фильме? Для того, чтобы зритель был захвачен рассказом, она должна быть целостной. У меня была ситуация, когда между двумя сценами не хватало определенного куска, который бы соединил обе части. В материале, который я сняла, такого не нашлось. Поэтому я добавила сцену, которая была снята не для фильма, а просто в момент нашего разговора с героем. Здесь получается такая искусственная комбинация ".

Не забыла режиссер отметить и важность мастер-класса на ОМКФ: "Для меня этот мастер-класс также возможностью подумать над своим новым фильмом. Я снимаю историю о мужчине, который имеет 5 женщин в разных странах. Он параллельно живет 5-ю жизнями. Это человек, большая часть жизни которого является обманом. И я подумала, могу ли я позволить себе, например, нанять актрису или частного детектива, чтобы снять случайную разговор с ним? И у меня сейчас возникает интересный вопрос – "Какой предел обмана в документальном фильме о лжеца?".

Соня Кронлунд Фото: facebook.com/odesaiff

"Мы живем в очень определенном мире, нас окружают нормы и правила. Мне кажется, что ложь – это ответ на искусственно сконструированный строй общества. Ложь является интересной темой для сценария документального кино. Можно попробовать подумать над тем, зачем обществу нужна ложь?", – завершила Соня Кронлунд.

Напомним, 16 июля состоялась дискуссия о гендерном равенстве "Женщины на экране и за его пределами" в рамках сотрудничества ОМКФ, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина", с HeForShe – глобальным движением солидарности в поддержку гендерного равенства от UN Women (ООН Женщины).

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