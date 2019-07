ОМКФ 2019: как прошел второй день Film Industry Office

В рамках мероприятия были представлены истории успеха и вызовы, с которыми сталкиваются страны с низким производственным потенциалом

Второй день работы профессиональной секции Film Industry Office открылся презентацией программы ЕС "Креативная Европа". В рамках мероприятия были представлены истории успеха и вызовы, с которыми сталкиваются страны с низким производственным потенциалом. Спикерами встречи выступили руководители Бюро "Креативная Европа" Медиа из трех стран: Сабина Бришка Карлич (Словения), Адама Пастернак (Венгрия) и Камен Балкански (Болгария).

В рамках встречи также состоялась панельная дискуссия "Креативная Европа – участие стран Восточной и Центральной Европы", модератором которой выступила Юлия Федив, руководитель Бюро "Креативная Европа" Украина.

Специальным событием Film Industry office стала конференция Cinema: Backstage: "Почему копродукции – способ финансирования или культурный обмен?".

В этом году темой для обсуждения стали копродукционные тенденции в киноиндустрии. С приветственным словом к участникам обратилась президент ОМКФ Виктория Тигипко, которая отметила, что в этом году украинский фильм впервые попал в ТОП-10 по кассовым сборам в Украине, однако это лишь первый этап. Следующим шагом для украинских кинематографистов, по словам Виктории Тигипко, должен стать рост бокс-офиса от проката отечественных фильмов в Голливуде, а тенденция возможна только при успешной копродукции Украины с другими странами мира.

Как прошел второй день Film Industry Office на ОМКФ 2019 Фото: oiff.com.ua

Также на открытии конференции выступила генеральный продюсер ОМКФ Юлия Синькевич: "Сегодня Украина имеет чрезвычайно высокий потенциал, необходимые условия и профессионалов, которые могут стать надежными партнерами для копродукции", – отметила она.

Спикерами мероприятия выступили эксперты с мировыми именами, в частности, специалистами первой части стали Роберто Олла – исполнительный директор Европейского фонда поддержки кино Eurimages, Катриэль Шори – главный консультант по международным связям Израильского кинофонда, Кирстен Нихуус – исполнительный директор кинофонда Medienboard Berlin-Brandenburg, Филипп Ильенко – председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино и Алекс Тралия – стратегический советник по связям ЕС с иностранными государствами, Румынский киноцентр.

Эксперты конференции определили текущие тенденции мирового и украинского кинопроизводства. Автор и модератор мероприятия Тамара Татишвили (представитель EWA – European Women Audiovisual network) обозначила главную миссию копродукционных стратегий в Европе и определила текущие их тенденции. "Несмотря на то, что мы конкурируем в сфере кинопроизводства, вместе с этим нам необходимо создавать общий фронт для лучшего контента и привлечения молодых талантов", – отметила она.

Во время первой части конференции состоялась критическая дискуссия о роли совместных производств в развитии национальной киноотрасли. В частности, были названы стратегические задачи национальных фондов, поддерживающих копродукции и поле их влияния. Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко отметил, что сейчас в Украине появляются новые группы амбициозных продюсеров со значительным опытом. Кроме этого, Украина активно занимается ко-продюсированием фильмов, которые финансирует "Евримаж", таким образом становится более интегрированной к европейской киноиндустрии.

Катриэль Шори отметил, что далеко не каждый проект требует копродукции. "Перед созданием проекта важно изучить все детали будущей работы и быть готовым к компромиссу, ведь это нелегкое партнерство, которое можно сравнить с браком", – добавил эксперт.

Катриэль Шори Фото: oiff.com.ua

Во второй части конференция больше напоминала платформу для критического осмысления и получения обратной связи для совместного производства. В частности, участники конференции обсудили стоимость и позицию Украины по этому вопросу. Спикерами выступили: Чедомир Колар – продюсер, ASAP Films (Франция), Владимер Качарава – продюсер, 20 Steps Production (Грузия), Марианна Слот – продюсер, Slot Machine (Франция), Дэвид Хердис – продюсер, Momento Films (Швеция), Денис Иванов – продюсер, дистрибьютор, Артхаус Трафик (Украина), Ребекка Гарридо – продюсер, Manderley Films (Германия), Анамария Анточи – продюсер, Tangaj Production (Румыния), Владимир Яценко – продюсер, Limelight (Украина).

Во время конференции Марианна Слот обратила внимание, что философия копродукции – это глубокое уважение и понимание между продюсером и режиссером. "Выбирая партнеров для проекта, необходимо останавливаться на тех людях, которые разделяют видение режиссера, только в таком случае конечный результат будет успешным для команды", – отметила она. Также продюсер рассказала о важных шагах копродукции и подходах к выбору различных платформ для продвижения проекта в дальнейшем.

Участники профессиональной секции имели возможность ознакомиться с презентацией "Ukraine: Here We Go" во время которой Дарья Бассель (руководитель индустриальной платформы Docu / Pro) и Виктория Лещенко (программный директор Docudays.UA) рассказали о преимуществах и возможностях для кинопрофессионалов принять участие в крупнейшем международном фестивале документального кино в Амстердаме – IDFA.

Также во второй части Film Industry Office произошла серия закрытых показов украинских фильмов "UA Films Showcase". Мероприятие, организованное совместно с Украинским институтом, стало альтернативной представительской площадкой для завершенных украинских фильмов или тех работ, которые находятся на стадии постпродакшна. В частности, в кинотеатре "Родина" состоялись показы пяти лент: "Атлантида" (режиссер Валентин Васянович), "Земля Ивана" (режиссер Андрей Лисецкий), "С завязанными глазами" (режиссер Тарас Дронь), "Виктор_робот", ( режиссер Анатолий Лавренишин), "Толока" (режиссер Михаил Ильенко).

