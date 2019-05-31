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ОМКФ 2019: как стать волонтером главного кинособытия лета

Заявки принимаются до вечера 1 июня

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:58
ОМКФ 2019
ОМКФ 2019
Фото: instagram.com/odesa_film_festival

Одесский кинофестиваль 2019 приглашает стать частью главного кинособытия лета в Украине и присоединиться к дружной команде волонтеров ОМКФ. 

Что было за кулисами ОМКФ 2018:

Любители кино, которые желают получить бесценный опыт, принять участие в организации масштабного зрительского кинофестиваля в Восточной Европе, первыми увидеть лучшие мировые и национальные премьеры – нужно просто зарегистрироваться на сайте и стать волонтерами ОМКФ. Регистрация заявок проходит с 1 февраля. Прием заявок закрывается вечером 1 июня.

Стоит отметить, что волонтеры Одесского международного кинофестиваля – важная часть организационной команды кинофестиваля. Именно они первыми встречают гостей ОМКФ, имеют возможность увидеть лучшие мировые и национальные премьеры и стать частью дружной волонтерской семьи!

ОМКФ 2019
ОМКФ 2019
Фото: instagram.com/odesa_film_festival

Что нужно знать о работе волонтера ОМКФ и какими умениями обладать:

  • знать и свободно владеть минимум 2-х официальных языках фестиваля (русский, украинский, английский)
  • иметь возможность пребывания в Одессе в период с 22 июня по 21 июля 2019 для участия в образовательных тренингах и непосредственно в работе фестиваля
  • рабочий день волонтера длится не более 5-ти часов

На каждого, кто подал заявку, ждет индивидуальное собеседование, по результатам которой из всех претендентов будут отобраны лучшие.

Напомним, 21-го июля 2018 года закрылся 9-й Одесский кинофестиваль. Члены жюри и зрители выбрали самые лучшие фильмы в разных категориях. Мы вспомнили всех призеров.

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Источник: Сегодня
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