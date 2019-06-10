Одесский кинофестиваль 2019: Катрин Денев приедет на ОМКФ

Катрин Денев получит "Золотого Дюка" за вклад в киноискусство

Легендарная французская актриса, обладательница премии "Сезар" за лучшую женскую роль Катрин Денев станет специальной гостьей 10-го Одесского международного кинофестиваля 2019.

Актриса получит почетную награду ОМКФ – "Золотого Дюка" за вклад в киноискусство. Кроме того, в рамках фестиваля зрителям будет представлено мини-ретроспективу трех самых лучших фильмов с участием Катрин Денев. В рамках Одесского международного кинофестиваля Катрин Денев также проведет мастер-класс.

Что известно о Катрин Денев?

Икона французского кино Катрин Денев сыграла в более чем ста фильмах. Первый взлет в карьере актрисы состоялся благодаря романтическому мюзикла "Шербурские зонтики" (1964) Жака Деми. Картина известна благодаря музыке Мишеля Леграна. Роль юной Женевьевы – нежной, немного легкомысленной, меланхолической девушки из небольшого городка, – открыла Катрин дорогу в мир большого кино. Лента получила Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале 1964 года. Не обошли фильм вниманием и американцы – "Шербурские зонтики" получили четыре номинации на "Оскар".

Катрин Денев приедет на ОМКФ 2019 Фото: Getty Images

В ее фильмографии также много сложных и необычных ролей. Например, в фильме "Дневная красавица" (1967) режиссера Луиса Бунюэля актриса взяла на себя роль замужней женщины, отдалась мазохистским фантазиям. А в эротическом триллере "Голод" (1983) режиссера Тони Скотта Катрин Денев перевоплотилась в женского вампира. В этой ленте она блестяще сыграла в тандеме с британским музыкантом, актером Дэвидом Боуи. Катрин Денев дважды удостоена премии "Сезар" за лучшую женскую роль – в 1981 году за фильм "Последнее метро" (реж. Франсуа Трюффо), а в 1993 – за "Индокитай" (реж. Режис Варнье). Своими разноплановыми ролями в кино Катрин Денев зарекомендовала себя как ведущая французская актриса.

Катрин Денев снималась также и во многих американских фильмах, а также в лентах, снятых в других европейских странах, однако к французскому кино у нее сильная любовь, как признается она сама. Актриса с радостью соглашается сотрудничать с режиссерами, которые только нарабатывают себе имя, но при условии интересного сценария. Кроме этого, Денев активно занимается социальными вопросами.

Напомним, ранее мы уже писали, как стать волонтером главного кинособытия лета – ОМКФ 2019.

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