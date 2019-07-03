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ОМКФ 2019: на Потемкинской лестнице покажут уникальный перформанс Влада Троицкого

Шоу создается специально к юбилейному Одесскому международному кинофестивалю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:31
На ОМКФ покажут перформанс Влада Троцкого
На ОМКФ покажут перформанс Влада Троцкого
Фото: oiff.com.ua

Масштабные open air кинопоказы на Потемкинской лестнице уже стали одной из визитных карточек Одесского международного кинофестиваля, который уже объявил список фильмов-участников конкурсной программы. В этом году ОМКФ 2019, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина", устраивает сразу два события на этой уникальной локации под открытым небом.

Смотрите видео о том, чем удивлял ОМКФ в прошлом году:

Так, 13 июля на Потемкинской лестнице покажут культовый фильм "Казаки" (1928) производства MGM. А 19 июля зрители увидят уникальный музыкальный медиа перформанс-оперу "Лестница в ..." Влада Троицкого. Это шоу создается специально к юбилейному Одесскому международному кинофестивалю.

Музыкальный медиа-перформанс покажет публике разнообразие стилей современного искусства — нового взгляда на оперное искусство с сочетанием современных тенденций в медиа-арте и виджеинга. Медиа-художники, которые работают в различных жанрах современной электронной музыки, объединятся с оперой в попытке достичь новых путей творческого сотрудничества в нестандартном сочетании стилей.

Шоу "Лестница в ..." (Stairs to ...) - это игра понятиями и чувствами, сегодня и завтра. "Лестница в ..." – к новым возможностям, новым горизонтам, новым перспективам, к новой лестницы на жизненном пути. Другими словами — это небо, море, кино, надежда, смелость. Именно смелость строить завтра – главный месседж арт-перформанса.

"Создание фильма – это создание новых миров. Миров, которые открывают нам ощущение настоящего и одновременно — мечты о завтрашнем дне", – отметил постановщик шоу "Лестница в ..." Влад Троицкий.

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Участниками постановки станут: музыкальная формация NOVA OPERA, которая создает новые синтетические жанры музыкального театра. По инициативе режиссера Влада Троицкого в 2014 году молодые художники объединились ради поиска новых путей развития современного театра, создание новых синтетических жанров, экспериментов с нетипичными музыкальными и сценическими решениями. В 2015 году к формации присоединились композиторы Роман Григорьев и Илья Разумейко. В 2018 году опера IYOV вошла в ТОП-10 лучших современных опер и музыкальных перформансов мира.

"ЦеШо" – социальный рейв-бэнд, основанный в 2017 Владом Троицким. Участниками коллектива являются актеры, они сочетают музыку с театром, а тематика творчества касается социальных проблем. Все пятеро во время выступлений одеты в одинаковые комбинезоны, а на сцене вместе с ними пятеро кукол в такой же одежде. В прошлом году вместе с программой Center Stage "ЦеШо" совершили тур по США, во время которого провели 13 концертов. В этом году группа "ЦеШо" приняли участие в Национальном отборе на Евровидение 2019 с песней Hate, где они заняли четвертое место в полуфинале.

Композиторы - Роман Григорьев и Илья Разумейко. Медиа-художники - студия BLCK BOX. NEW MEDIA ART студия, занимающаяся созданием современного медиа искусства в Украине и Европе, сценическим дизайном, светом, интерактивными технологиями и виджеингом. Художником арт-перформанса выступил - Дмитрий Костюминский.

Напомним, Катрин Денев представит зрителям ОМКФ мини-ретроспективу фильмов, самых знаковых для своей актерской карьеры. Икона французского кино сыграла в более ста фильмах, причем большинство ее ролей были довольно необычными и сложными. Актриса была дважды удостоена престижной премии "Сезар" за лучшую женскую роль. В 1981 году она получила эту награду за работу в фильме Франсуа Трюффо "Последнее метро", а в 1993 – за фильм Режиса Варнье "Индокитай".

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Источник: Сегодня
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