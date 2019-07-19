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Первые награды ОМКФ 2019: названы лучшие украинские фильмы

В Одессе жюри наградили режиссеров за лучшие киноработы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:16
ОМКФ 2019
ОМКФ 2019
Фото: instagram.com/odesa_film_festival

Сегодня, 19 июля, Международная федерация кинопрессы (ФИПРЕССИ) определила два лучших украинских фильма Одесского международного кинофестиваля, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина", в жанре короткометражный и полнометражный фильм.

Традиционно, согласно договоренности с генеральным секретарем ФИПРЕССИ Клаусом Эгером, на ОМКФ 2019 свои награды получили сразу два фильма. 

Лучшим короткометражным украинским фильмом стала картина режиссера Ивана Орленко "В нашей синагоге" (Украина, Франция). 

Лучшим полнометражным украинским фильмом стала работа режиссера Антонио Лукича под названием "Мои мысли тихие" (Украина). Специальную награду фильм получил за необычную природу и переданные отношения матери с сыном. 

Отметим, что 20 июля состоится закрытие Одесского международного кинофестиваля, и станут известны все обладатели главных наград — статуэток Золотой Дюк.

Напомним, на Одесском международном кинофестивале представили первый тизер фильма "Номера" по пьесе незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

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