ОМКФ-2020: фильм "Привоз" получил специальный приз от телеканала "Украина"

Церемония награждения состоялась в онлайн-формате

2 октября состоялась церемония награждения победителей профессиональной платформы Film Industry Office Одесского международного кинофестиваля, который в этом году состоялся в онлайн-формате. Специальный приз в размере 60 000 гривен от телеканала "Украина" получил проект "Привоз", посвященный знаменитому одесскому рынку.

Картина режиссера Евы Нейман была представлена в секции Work in progress. За "Привоз" проголосовали все члены международного жюри, отметила директор департамента производства телевизионных программ телеканала "Украина" и директор продакшн-компании "Теле Про" Елена Канишевская.

Фильм "Привоз" демонстрирует жизнь одного из старейших и крупнейших базаров Европы: страсти по обе стороны прилавков, сны грузчиков, тайные мечты продавцов рыбы; размышления о мироздании и смысле бытия, которыми делится базарная охрана и руководитель барахолки. На Привозе представлены все слои населения, что есть в городе. Сюда приходят все, и каждый находит что-то для себя.

Напомним, телеканал "Украина" выступает Генеральным медиа-партнером Одесского кинофестиваля.

Как прошло открытие ОМКФ-2020, смотрите в сюжете:

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Все подробности в спецтеме ОМКФ-2020

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