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ОМКФ-2020: на Потемкинской лестнице в Одессе покажут фильм, которому исполняется 100 лет в этом году

Сегодня, 16:15

Одесский кинофестиваль будет впечатлять киноманов даже в онлайн-формате

Через месяц состоится долгожданное открытие Одесского международного кинофестиваля, который в этом году был перенесен на осень из-за пандемии. Организаторы уже объявили даты главного кинособытия года: фестиваль пройдет с 25 сентября по 3 октября. Напомним, что ранее была объявлена программа Одесского кинофестиваля, в которую вошли работы участников и победителей Берлинского, Венецианского, Польского фестивалей, кинофестиваля в Локарно и Карловых Варах.

Одесский международный кинофестиваль 2020 перенесли на осень
Одесский международный кинофестиваль 2020 перенесли на осень
Фото: facebook.com/odesaiff

Впервые в истории ОМКФ пройдет в удобном для каждого формате – онлайн. Однако гости и жители Одессы все же смогут посетить традиционный кино-перформанс на Потемкинской лестнице. Об этом рассказываем далее.

"Сейчас уже создана и доступна новая платформа, которая называется oiff.online. Там будут доступны фильмы всех программ. Все конкурсные картины, там будут происходить встречи с творческими группами фильмов всех программ, там же будут публиковаться мастер-классы – это будет вживую", – сообщила генеральный продюсер ОМКФ Юлия Синькевич.

Юлия Синькевич
Юлия Синькевич
Фото: пресс-служба

ОМКФ традиционно порадует киноманов самыми громкими фестивальными хитами, яркими премьерами и эксклюзивными кинопоказами. Благодаря онлайн-формату у каждого появится возможность задать вопрос автору фильма напрямую.

Ведущими ОМКФ в 2020 году станут Янина Соколова и Олег Панюта. А одним из членов жюри станет известная украинская актриса Лариса Руснак.

2 октября в Одессе на Потемкинской лестнице пройдет большой open-air показ фильма "Голем, как он пришел в мир". Фильм режиссеров Пауля Вегенера и Карла Боэса был снят в 1920 году и в этом году отмечает 100-летний юбилей. Фильм ужасов эпохи экспрессионизма снят по мотивам еврейской легенды об оживленной глиняной статуе Големе.

Показ на Потемкинской лестнице во время ОМКФ
Показ на Потемкинской лестнице во время ОМКФ
Фото: oiff.com.ua

Узнайте все детали о том, как Одесский кинофестиваль пройдет в 2020 году:

Напомним, что в 2020 году не состоится Каннский кинофестиваль, был отменен Международный кинофестиваль в Карловых Варах. А вот Венецианский кинофестиваль состоится, несмотря на пандемию, уже в сентябре этого года.

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