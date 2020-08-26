ОМКФ-2020: на Потемкинской лестнице в Одессе покажут фильм, которому исполняется 100 лет в этом году

Одесский кинофестиваль будет впечатлять киноманов даже в онлайн-формате

Через месяц состоится долгожданное открытие Одесского международного кинофестиваля, который в этом году был перенесен на осень из-за пандемии. Организаторы уже объявили даты главного кинособытия года: фестиваль пройдет с 25 сентября по 3 октября. Напомним, что ранее была объявлена программа Одесского кинофестиваля, в которую вошли работы участников и победителей Берлинского, Венецианского, Польского фестивалей, кинофестиваля в Локарно и Карловых Варах.

Одесский международный кинофестиваль 2020 перенесли на осень Фото: facebook.com/odesaiff

Впервые в истории ОМКФ пройдет в удобном для каждого формате – онлайн. Однако гости и жители Одессы все же смогут посетить традиционный кино-перформанс на Потемкинской лестнице. Об этом рассказываем далее.

"Сейчас уже создана и доступна новая платформа, которая называется oiff.online. Там будут доступны фильмы всех программ. Все конкурсные картины, там будут происходить встречи с творческими группами фильмов всех программ, там же будут публиковаться мастер-классы – это будет вживую", – сообщила генеральный продюсер ОМКФ Юлия Синькевич.

Юлия Синькевич Фото: пресс-служба

ОМКФ традиционно порадует киноманов самыми громкими фестивальными хитами, яркими премьерами и эксклюзивными кинопоказами. Благодаря онлайн-формату у каждого появится возможность задать вопрос автору фильма напрямую.

Ведущими ОМКФ в 2020 году станут Янина Соколова и Олег Панюта. А одним из членов жюри станет известная украинская актриса Лариса Руснак.

2 октября в Одессе на Потемкинской лестнице пройдет большой open-air показ фильма "Голем, как он пришел в мир". Фильм режиссеров Пауля Вегенера и Карла Боэса был снят в 1920 году и в этом году отмечает 100-летний юбилей. Фильм ужасов эпохи экспрессионизма снят по мотивам еврейской легенды об оживленной глиняной статуе Големе.

Показ на Потемкинской лестнице во время ОМКФ Фото: oiff.com.ua

Узнайте все детали о том, как Одесский кинофестиваль пройдет в 2020 году:

Напомним, что в 2020 году не состоится Каннский кинофестиваль, был отменен Международный кинофестиваль в Карловых Варах. А вот Венецианский кинофестиваль состоится, несмотря на пандемию, уже в сентябре этого года.

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