Объявлен фильм-закрытие 11-го Одесского кинофестиваля – биографическая драма от режиссера "Цены правды"

Премьера ленты состоится 2 октября

На закрытии 11-го Одесского международного кинофестиваля, программа которого была объявлена ранее, покажут биографическую драму "Шарлатан" польского режиссера Агнешки Холланд. Об этом сообщается на официальном сайте ОМКФ.

Фильм создан в копродукции Чехии, Ирландии, Польши и Словакии, а мировая премьера состоялась на 70-м Берлинском кинофестивале в рамках программы Berlinale Special.

"Шарлатан" Фото: berlinale.de

Украинские зрители уже знакомы с творчеством режиссера – Агнешка Холланд сняла фильм "Цена правды" ("Гарет Джонс"), который лично представила в Киеве в прошлом году.

Новая работа режиссера, "Шарлатан" тоже основана на реальных событиях. В центре сюжета – чешский целитель Ян Миколашек, который всю жизнь лечил больных травами. Миколашек получил славу и богатство, излечивая известных людей межвоенного периода, при власти нацистов и коммунистов, нетрадиционным методом "мочевой диагностики". Его страсть к лечению, между тем, порождала и жестокость, садизм и неспособность к любви, утолить которые мог лишь один человек – его помощник Франтишек. И вот показательный судебный процесс грозит разоблачить все тайны целителя.

Агнешка Холланд Фото: пресс-служба

В рамках 11-го Одесского кинофестиваля 1 октября также состоится Q&A с режиссером фильма. В фильмографии Агнешки Холланд – более тридцати фильмов, включая сценарные работы. Агнешка Холланд была трижды номинирована на "Оскар", а ее дебютный фильм "Провинциальные актеры" был отмечен Международным жюри кинокритиков на Каннском кинофестивале в 1979 году.

Напомним, что в рамках ОМКФ на Потемкинской лестнице в Одессе покажут фильм ужасов, которому исполняется 100 лет.

Все подробности в спецтеме ОМКФ-2020

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