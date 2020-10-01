ОМКФ-2020: Янина Соколова назвала 5 кинолент, которые стали для нее самыми ожидаемыми

Фестиваль впечатляет зрителей сильной конкурсной программой

Уже в эту субботу, 3 октября, состоится церемония закрытия 11-го Одесского кинофестиваля, на которой будут объявлены победители. Поскольку до конца кинофестиваля остались считанные дни, у тех, кто еще не успел посмотреть ожидаемые премьеры, еще есть возможность это сделать. Неизменная ведущая кинофестиваля, Янина Соколова поделилась с нами пятью фильмами, которые стали для нее самыми ожидаемыми в нынешней программе, а также рассказала, в чем преимущество онлайн-формата киносмотра.

Напомним, что в этом году ОМКФ впервые за его историю проходит в онлайн-формате. Несмотря на это программа кинофестиваля, мастер-классы кинозвезд и обсуждения фильмов с авторами насыщенные и интересные, как всегда.

"Для нас всех это возможность побыть дома, в кругу близких или один на один, а кино для этого почти что лучший компаньон", – отмечает Янина Соколова уникальность онлайн-формата.

Янина Соколова Фото: instagram.com/yanina_sokolova

Сама же Янина ожидала несколько лент, среди которых – "На абордаж!" французского режиссера Гийома Брака. Премьера состоялась на Берлинале, а фильм уже успел зарекомендовать себя как самый романтичный в программе ОМКФ.

Также привлек внимание ведущей фильм режиссера Амджажа Абу Алалаха "Ты умрешь в 20", который был награжден на 76-м Венецианском кинофестивале Призом Луиджи Ди Лаурентиса. По сюжету, сельский святитель предсказывает мальчику смерть в 20 лет, и теперь, когда ему исполняется 19, остается лишь один год до исполнения судьбоносного проклятия.

Из украинских премьер для Янины Соколовой самыми ожидаемыми были несколько лент. Одна из них – "Атлантида" Валентина Васяновича. Фильм выдвинут от Украины на "Оскар", поэтому Янина советует посмотреть его всем украинцам. События фильма разворачиваются в 2025 году, после войны Украины с Россией. Оккупированный Донбасс возвращен в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания. На фоне опустошения рождается новая любовь и жизнь.

Также в украинском фавориты ведущей вошел документальный фильм "Не все будет хорошо", который представлен в Национальной программе ОМКФ. По сюжету, 25-го апреля 1986 беременная румынская крестьянка приезжает в Украину на экскурсию. Трагедия на ЧАЭС сказывается и на жизни ее ребенка – теперь он взрослый, путешествует по Украине и показывает жизнь чернобыльцев своими глазами.

И еще один фильм – "Семья" режиссера Джейдена Стивенса – как говорит Янина, абсолютно для всех. Сюжет фильма фокусируется на одиноком мужчине, который ищет эмоциональной разрядки в организации и документации семейной жизни.

"Уверена, что каждый найдет там свое и о себе", – добавляет Янина Соколова.

"В наше время посмотреть кино дома – это уникальная возможность не только развить мировоззрение, но и уберечь себя, своих родных от последствий и заражения COVID-19. Можно увидеть все мировые премьеры, и украинские свежаки, не выходя из собственной квартиры. Все мировые крутые ленты, победители фестивалей – Локарно, Венеция, Берлинале, Канны – теперь кино у вас дома прямо с ваших диванов", – рассказала Янина.

Поэтому все преграды, которые произошли в этом году перед ОМКФ, Янина Соколова и вся команда восприняли как шанс для новой формы кинофестиваля.

Ранее мы делились кратким обзором самых ожидаемых фильмов Одесского кинофестиваля.

Все подробности в спецтеме ОМКФ-2020

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