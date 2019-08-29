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Он гений! Вышел первый тизер фильма Tenet Кристофера Нолана

Также появились первые подробности грядущей картины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
Кадр из фильма Tenet ("Довод")
Кадр из фильма Tenet ("Довод")
Фото: YouTube

После триумфа фильма "Дюнкерк" в 2017 году Кристофер Нолан взялся за свой новый не менее масштабный проект. В мае режиссер объявил название ленты – Tenet или "Довод". А теперь в сети появился дебтный тизер фильма.

Смотрите видео о том, что  Кристофер Нолан снимает в Эстонии Украину:

Ролик длится всего минуту и практически ничего не происходит. Однако зритель видит образ Джона Дэвида Вашингтона. Операторская работа и музыкальное сопровождение нагнетают атмосферу и обещают напряженный шпионский триллер.

Подробности сюжета по-прежнему держатся в секрете.

В фильме, кроме Вашингтона играют также Элизабет Дебики, Аарон Тейлор-Джонсон, Роберт Паттинсон, Майкл Кейт, Кеннет Брана. Недавно стало известно, что к актерскому составу присоединился звезда фильма "Вчера" Химеш Патель.

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Премьера "Довода" состоится 16 июля 2020 года.

Напомним, озвучен еще не весь актерский состав. Известно, что  в фильме также будет пожилой мужской персонаж.

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Роберт Паттинсон Кристофер Нолан тизер Аарон Тейлор-Джонсон Дюнкерк Кеннет Брана Тенет Довод
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