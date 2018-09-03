Они еще сильнее и умнее: появился атмосферный трейлер фильма "Хищник

Ролик стал интернет-хитом, набрав за три дня более 2,5 миллионов просмотров

Кадр из фильма "Хищник"

Поклонники триллеров и ужастиков уже в ожидании премьеры нового "Хищника". В сети появился новый трейлер фильма от режиссера Шейна Блэка.

Этот ролик стал интернет-хитом, набрав за три дня более 2,5 миллионов просмотров. Трейлер был опубликован на YouTube-канале киностудии 20th Century Fox.

По сюжету фильма, бывший морской пехотинец Куинн Маккенне узнает о существовании хищников, а также своего сына с расстройством аутистического спектра. В картине снялись актеры Бойд Холбрук, Оливия Манн, Томас Джейн, Джейк Бьюзи и другие.

Отметим, что оригинальный фильм вышел на экраны в 1987 году. Данная лента является его перезапуском, и выйдет на экраны в сентябре.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что появился самый первый трейлер фильма "Хищник".

Отметим, что официальное описание нового "Хищника" ужасающе гласит, что "самые опасные охотники во вселенной стали еще сильнее, умнее и смертоноснее".