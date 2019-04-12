Они снова что-то натворили: появился смешной трейлер мультфильма "Тайная жизнь домашних животных 2"

На этот раз ролик посвящен всем героям мультфильма

"Тайная жизнь домашних животных 2" Фото: YouTube

Студия Illumination еще раз решила порадовать настоящих киноманов и опубликовала новый трейлер предстоящего анимационного фильма "Тайная жизнь домашних животных 2".

Режиссером нового шоу выступил Крис Рено, известный по работам "Гадкий Я" и "Лоракс". Видео за сутки набрало более двух миллионов просмотров. В новом ролике показаны все основные герои мультфильма, которые "перекочевали" сюда с первой части. Видно, что у главной героини уже есть ребенок, с которым играют звери. Но у каждого из них есть свои тайны от людей...

Автором сценария к мультфильму выступил Брайан Линч ("Кот в сапогах" и "Миньоны"). Известно, что героев ленты озвучивают Пэттон Освальт, Эрик Стоунстрит, Харрисон Форд, Лэйк Белл, Дэна Карви и Кевин Харт. Выход анимационной комедии ожидается 30 мая 2019 года.

Напомним, ранее в сети были опубликованы персональные трейлеры о каждом герое мультфильма.

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