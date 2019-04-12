Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Они снова что-то натворили: появился смешной трейлер мультфильма "Тайная жизнь домашних животных 2"

На этот раз ролик посвящен всем героям мультфильма

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:44
"Тайная жизнь домашних животных 2"
"Тайная жизнь домашних животных 2"
Фото: YouTube

Студия Illumination еще раз решила порадовать настоящих киноманов и опубликовала новый трейлер предстоящего анимационного фильма "Тайная жизнь домашних животных 2".

Режиссером нового шоу выступил Крис Рено, известный по работам "Гадкий Я" и "Лоракс". Видео за сутки набрало более двух миллионов просмотров. В новом ролике показаны все основные герои мультфильма, которые "перекочевали" сюда с первой части. Видно, что у главной героини уже есть ребенок, с которым играют звери. Но у каждого из них есть свои тайны от людей...

Автором сценария к мультфильму выступил Брайан Линч ("Кот в сапогах" и "Миньоны"). Известно, что героев ленты озвучивают Пэттон Освальт, Эрик Стоунстрит, Харрисон Форд, Лэйк Белл, Дэна Карви и Кевин Харт. Выход анимационной комедии ожидается 30 мая 2019 года.

Напомним, ранее в сети были опубликованы персональные трейлеры о каждом герое мультфильма.

Смотрите видео о том, как прошла  премьера мультфильма "Ральф разрушитель":

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Netflix опубликовал трейлер мистического сериала с Умой Турман Изгнание и Тимон с Пумбой: появился новый впечатляющий трейлер "Короля Льва" Они возвращаются: появился забавный трейлер мультфильма "Семейка Аддамс"
трейлер харрисон форд кевин харт Тайная жизнь домашних животных
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами
В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами
Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма
Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма
Владимир Кличко отобрал ребенка у бывшей невесты
Владимир Кличко отобрал ребенка у бывшей невесты
Фатеева заставила дочь отказаться от новорожденного ребенка
Фатеева заставила дочь отказаться от новорожденного ребенка

Популярные статьи

Сегодня, 12:13Fun

12 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 12:12Fun

Поздравления с Пасхой 2019: самые красивые открытки, короткие стихи и проза

Сегодня, 08:54Fun

Туристка нашла "гениальный способ" не платить за багаж в самолете

Сегодня, 05:34Travel

Названы города Европы, разочаровавшие туристов в 2019 году

Сегодня, 05:18Fun

Приметы на свадьбе: фотографы назвали главные признаки скорого развода

Сегодня, 05:15Психология

Гороскоп на сегодня: Близнецам помогут коллеги, а у Раков удачный день для подработки

Сегодня, 05:03Fun

Не поступившая на бюджет девушка продает невинность за 154 тысячи гривен

Вчера, 13:25Техно

Найден древний предок iPhone в рабочем состоянии: видео

Вчера, 11:34Техно

Xiaomi Mi Band 4 шокировал низкой ценой

Вчера, 10:32Fun

11 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Вчера, 08:00Fun

Молдаванка украсила Lamborghini миллионами кристаллов: фото и видео

Вчера, 07:02Fun

Стоят две тысячи евро: на видео показали уникальных украинских котов

Вчера, 05:10Психология

Гороскоп на сегодня: на Раков обрушится много задач, а Овнам стоит приберечь деньги

10 апреляFood

Как приготовить куличи на Пасху: ТОП-5 проверенных рецептов

10 апреляТехно

Мир не будет прежним: Microsoft разрушила миф о флешках

10 апреляFun

Преданный жене муж завел на стороне 47 детей

Новости партнеров

"Прослушав меня, Доронина сказала: Профурсетка, свободна"
Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой
Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой
Владимир Стержаков разоблачил дочь после повторного ДНК-теста
Владимир Стержаков разоблачил дочь после повторного ДНК-теста
Появились новые подробности гибели принцессы Дианы
Появились новые подробности гибели принцессы Дианы
Возлюбленная Петросяна потрясла переменами во внешности
Возлюбленная Петросяна потрясла переменами во внешности
Ленивые хачапури с сыром на сковороде
Ленивые хачапури с сыром на сковороде
Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»
Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»
Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом
Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом