"Они спасают жизнь": украинские пожарные выпустили необычный календарь на 2020 год

На календаре – черно-белые снимки украинских спасателей

Календарь на 2020-й год с украинскими пожарными Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Оказывается, не только австралийцы могут похвастаться необычными календарями с фотографиями пожарных. Кстати, в этом году на снимках изображены красавцы с голыми торсами и животными. Украинцы тоже решили сделать что-то столь необычное, но с поучительным подтекстом.

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Так, в главном управлении ГСЧС в Киеве выпустили календарь на 2020-й год "Они спасают жизнь" с черно-белыми фотографиями пожарных.

"Благодарим наших поклонников, которые подхватили идею и дают новую жизнь нашим "первоочередным кадрам", – сообщили в пресс-службе спасателей в Facebook.

Отметим, что в этом году коллекция фото пополнилась новыми лицами: спасателями Яной Билоус и Виктором Вакка.

Календарь на 2020-й год с украинскими пожарными Фото: facebook.com/DSNSKyiv Календарь на 2020-й год с украинскими пожарными Фото: facebook.com/DSNSKyiv Календарь на 2020-й год с украинскими пожарными Фото: facebook.com/DSNSKyiv Календарь на 2020-й год с украинскими пожарными Фото: facebook.com/DSNSKyiv Календарь на 2020-й год с украинскими пожарными Фото: facebook.com/DSNSKyiv Календарь на 2020-й год с украинскими пожарными Фото: facebook.com/DSNSKyiv Календарь на 2020-й год с украинскими пожарными Фото: facebook.com/DSNSKyiv Календарь на 2020-й год с украинскими пожарными Фото: facebook.com/DSNSKyiv Календарь на 2020-й год с украинскими пожарными Фото: facebook.com/DSNSKyiv Календарь на 2020-й год с украинскими пожарными Фото: facebook.com/DSNSKyiv Календарь на 2020-й год с украинскими пожарными Фото: facebook.com/DSNSKyiv Календарь на 2020-й год с украинскими пожарными Фото: facebook.com/DSNSKyiv Календарь на 2020-й год с украинскими пожарными Фото: facebook.com/DSNSKyiv 1/13

Напомним, ранее австралийские пожарные разделись ради помощи пострадавшим от засухи. Вместе с "горячими" пожарными на страницах календаря на 2019-й год позируют животные из зоопарка Австралии, а также спасенные кошки, собаки, лошади и другие братья наши меньшие.

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