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"Они спасают жизнь": украинские пожарные выпустили необычный календарь на 2020 год

На календаре – черно-белые снимки украинских спасателей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:02
Календарь на 2020-й год с украинскими пожарными
Календарь на 2020-й год с украинскими пожарными
Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Оказывается, не только австралийцы могут похвастаться необычными календарями с фотографиями пожарных. Кстати, в этом году на снимках изображены красавцы с голыми торсами и животными. Украинцы тоже решили сделать что-то столь необычное, но с поучительным подтекстом.

Смотрите также подробности о том, как знаменитые украинские красавицы украсили мужской календарь на 2020-й год:

Так, в главном управлении ГСЧС в Киеве выпустили календарь на 2020-й год "Они спасают жизнь" с черно-белыми фотографиями пожарных.

"Благодарим наших поклонников, которые подхватили идею и дают новую жизнь нашим "первоочередным кадрам", – сообщили в пресс-службе спасателей в Facebook.

Отметим, что в этом году коллекция фото пополнилась новыми лицами: спасателями Яной Билоус и Виктором Вакка.

Календарь на 2020-й год с украинскими пожарными
Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Календарь на 2020-й год с украинскими пожарными
Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Календарь на 2020-й год с украинскими пожарными
Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Календарь на 2020-й год с украинскими пожарными
Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Календарь на 2020-й год с украинскими пожарными
Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Календарь на 2020-й год с украинскими пожарными
Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Календарь на 2020-й год с украинскими пожарными
Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Календарь на 2020-й год с украинскими пожарными
Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Календарь на 2020-й год с украинскими пожарными
Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Календарь на 2020-й год с украинскими пожарными
Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Календарь на 2020-й год с украинскими пожарными
Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Календарь на 2020-й год с украинскими пожарными
Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Календарь на 2020-й год с украинскими пожарными
Фото: facebook.com/DSNSKyiv
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Напомним, ранее австралийские пожарные разделись ради помощи пострадавшим от засухи. Вместе с "горячими" пожарными на страницах календаря на 2019-й год позируют животные из зоопарка Австралии, а также спасенные кошки, собаки, лошади и другие братья наши меньшие.

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спасатели календарь пожарные ГСЧС
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