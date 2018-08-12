Они вернулись: появились крутые снимки фильма "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда"

На одном из снимков Эдди Редмэйн и нифлер

"Фантастические твари: Преступления Гриндевальда". Фото: Entertainment Weekly

Не успели мы отойти от нового трейлера фильма "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда", как Entertainment Weekly выложили свежие кадры из киноленты с участием Эдди Редмэйна, Каллума Тернера (Тесей Скамандр), Зои Кравиц (Лета Лестрэйндж) и детенышей нифлера.

"Фантастические твари: Преступления Гриндевальда" Фото: Entertainment Weekly

Режиссерское кресло проекта (как и всех последующих трех частей цикла) досталось Дэвиду Йейтсу.

"Фантастические твари: Преступления Гриндевальда" Фото: Entertainment Weekly

Действие сюжета разворачивается в Париже, в 1927 году. Спустя несколько месяцев после событий оригинальной картины, могущественный темный маг Геллерт Гриндельвальд (Джонни Депп) сбегает из-под стражи и приступает к поиску еще большего числа приспешников с целью осуществить свою зловещую цель: возвысить волшебников над всеми не-магами. единственный, кто способен остановить его, это волшебник Альбус Дамблдор (Джуд Лоу), который некогда был самым близким другом Геллерта.

"Фантастические твари: Преступления Гриндевальда" Фото: Entertainment Weekly

Но Дамблдору не удастся справиться со злом в одиночку, поэтому он решает заручиться поддержкой своего бывшего ученика, Ньюта Скамандра (Эдди Редмэйн). Захватывающее приключение, полное невероятных опасностей, вновь объединит Ньюта с Тиной (Кэтрин Уотерстон), Куини (Элисон Судол) и Якобом (Дэн Фоглер), а проверив на прочность их дружбу и верность друг другу.

Напомним, в сети наконец появился третий постер фэнтезийной кинокартины "Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда". В центре нового постера с интригующим вопросом "Кто изменит будущее?" и огромным знаком Даров Смерти на заднем плане воссоединилась четверка старых друзей – Ньют (Эдди Редмэйн), Тина (Кэтрин Уотерстон), Якоб (Дэн Фоглер) и Квини (Элисон Судол). Рядом с ними стоят Лета Лестрейндж (Зои Кравиц) и Тесей Скамандер (Каллум Тернер).