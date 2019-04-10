Они возвращаются: появился забавный трейлер мультфильма "Семейка Аддамс"

Героев озвучивают Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Оскар Айзек и другие

"Семейка Аддамс" Фото: YouTube

В сети наконец-то вышел тизер-трейлер мультфильма "Семейка Аддамс". Режиссерами проекта выступили Грег Тирнан ("Полный расколбас") и Конрад Вернон ("Шрек-2"). Сценарий написали Памела Петтлер ("Девять") совместно с Мэттом Либерманом.

Новый мультфильм в первую очередь будет основан на комиксах Аддамса, а не на предыдущих экранизациях. Голоса главным героям подарили Шарлиз Терон ("Безумный Макс: Дорога ярости"), Хлоя Грейс Морец ("Пипец"), Финн Вулфхард ("Очень странные дела"), Оскар Айзек ("Люди Икс: Апокалипсис"), Бетт Мидлер ("Степфордские жены"), Эллисон Дженни ("Тоня против всех") и другие.

По первому тизеру пока трудно судить о сюжете фильма, но похоже, что события начнутся с переезда в канонический мрачный особняк Аддамсов. Синопсис нам обещает встречу с новой злодейкой, Марго.

Мировая премьера полнометражного мультфильма "Семейка Аддамс" запланирована на 11 октября.

Напомним, ранее в сети появился портрет семейки, но в формате анимационного "перезапуска". Ранее фильм "Семейка Аддамс" обещали превратить в мюзикл.

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