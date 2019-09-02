Что посмотреть на этой неделе: киноафиша

В прокат выходит скандальный украинский байопик "Запрещенный"

Кадр из трейлера к фильму "Запрещенный" Фото: YouTube

В украинских кинотеатрах с 5 сентября можно посмотреть пять новых премьер: продолжение ужастика с Джессикой Честейн и Биллом Скарсгардом "Оно 2", украинский байопик "Запрещенный", комедийно-драматическую ленту с Кейт Бланшетт "Куда ты пропала, Бернадетт", анимационный фильм "Королевские каникулы" и драму "Свет моей жизни".

Предлагаем вспомнить в нашей подборке все кинопремьеры, который выйдут на этой неделе 2-6 сентября 2019 года.

Это сиквел картины, вышедшей на экраны в 2017 году. Обе части адаптированы из одноименного романа Стивена Кинга. По сюжету второй части, действие происходит через 27 лет после описанных событий. После того, как "Клуб неудачников" одолел Пеннивайза, дети перестали общаться друг с другом, постепенно забыли о детском ужасе и уехали из города. Но в городке снова стали исчезать дети, похоже, что Оно возвращается каждые 27 лет и теперь снова терроризирует городок Дерри.

Украинский скандальный байопик, основанный на реальных событиях. Действие фильма разворачивается в 1985 году вокруг поэта-диссидента Василия Стуса, а именно в последний период его жизни. Поэт-шестидесятник не может смириться с положением украинцев в Советском Союзе и бросает вызов тоталитарному режиму СССР. Стуса отправляют в ссылку, но и там дух поэта остается несломленным: его поэзия пронизана патриотизмом. Смерть Василия Стуса в лагере для диссидентов до сих пор остается загадкой.

"Куда ты пропала, Бернадетт"

Фильм снят по одноименному бестселлеру Марии Семпл. Бернадетт Фокс успешный архитектор, живущий в большом и красивом Сиэтле. У нее хорошая семья: муж и дочь-подросток. Бернадетт готовится отправиться в рождественское путешествие в антарктические льды, но поездка друг срывается. В этот момент сама Бернадетт куда-то исчезает. О судьбе матери печется дочь, которая в итоге узнает массу нелицеприятного о своей матери, ее безрадостное прошлое.

Его сиятельство Принц – наследник миллионного состояния, имеет множество неблагодарных родственников. Однажды Принц оказывается на улице и вот тут начинаются его королевские каникулы. Пес понимает, что должен вернуться домой, в свою зону комфорта, но сделать это самостоятельно ему не под силу. Принцу надо найти друзей, избавиться от настырных белок, а главное – улизнуть от заядлого охотника, который преследует его сиятельство по пятам.

"Свет моей жизни"

По сюжету десять лет, как на Земле практически нет женщин. Таинственная эпидемия уничтожила практически всех, а те, кто выжил, обитают в бункерах и их стерегут как зеницу ока. Единственная девочка, оказавшаяся на свободе – Per. Вместе с отцом они прячутся в лесной глуши Северной Америки, только изредка заходя в большие города. Отец скрывает пол 12-летней девочки, выдавая ее за мальчишку, ведь опасность подстерегает ежесекундно, на каждом шагу. Но Per взрослеет и ее пол скрыть все сложнее.

Напомним, компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер боевика "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).

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