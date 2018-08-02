Опасное приключение в джунглях: появился крутой тизер комедии с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант

Фильм "Круиз по джунглям" будет вдохновлен одноименным аттракционом парка "Диснейленд" и перенесет зрителей в начало 20 века

Кадр из видео к фильму "Круиз по джунглям"

Актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант снялись вместе в новом проекте студии Disney "Круиз по джунглям". Киностудия даже уже поделилась забавным видео со съемочной площадки, где появляются исполнители главных ролей.

Фильм "Круиз по джунглям" будет вдохновлен одноименным аттракционом парка "Диснейленд" и перенесет зрителей в начало 20 века, когда капитан лодки Фрэнк вместе с молодой женщиной Лили и ее братом отправляются в опасное и полное приключений путешествие по джунглям, чтобы найти мифическое дерево, обладающее силой исцеления. Капитана Фрэнка играет Джонсон, а роль Лили исполняет Блант.

В первом закулисном видео Блант показывает съемочную площадку с освещенной гирляндами дорогой и говорит, что это будет "невероятный фильм". Тут ее прерывает Джонсон и начинает сравнивать их дуэт с Хамфри Богартом и Кэтрин Хепберн ("Африканская королева"), Майклом Дугласом и Кэтлин Тернер ("Роман с камнем"), Фредом Астером и Джинджер Роджерс, но последние "никогда не были в джунглях", напоминает коллеге Блант.

После они дуэтом объявляют, что "Круиз по джунглям" будет "историей любви", и начинают улыбаться и обниматься, показывая, что их неприязнь была лишь игрой. Компанию Джонсону и Блант в фильме составят актеры Эдгар Рамирес, Джесси Племонс, Пол Джаматти и Джек Уайтхолл.

Проект возглавил режиссер Жаума Кольет-Серра, известный благодаря картинам "Воздушный маршал" и "Отмель". В мировой прокат "Круиз по джунглям" прибудет 11 октября 2019 года.

Напомним, актер Дуэйн Джонсон, который в третий раз стал отцом, снялся в фильме "Небоскреб". Картина уже идет в кинотеатре. А вот Эмили Блант снялась в триллере "Тихое место".