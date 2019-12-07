Open Kids в новом составе презентовали видео "Эксбойфренд"

Режиссером клипа выступил продюсер группы Юра Петров

Open Kids презентовали видео «Эксбойфренд» Фото: пресс-служба

После того, как основной состав популярной группы Open Kids, по результатам масштабного кастинга и реалити-проекта "Хочу в Open Kids" обрел пятую новую участницу, девчонки подготовили для своих поклонников невероятный трек "Эксбойфренд". Сегодня, 7 декабря, на YouTube канале группы вышла яркая и безумно мотивирующая видеоработа!

Смотрите, как проходил кастинг Open Kids:

Режиссером нового клипа Open Kids выступил продюсер группы Юра Петров. "Мало того, что песня в этот раз существенно отличается по стилистике и манере подачи от привычного исполнения группой Open Kids, в самом же клипе каждая из участниц проявит себя в необычном образе. Каждая участница предстала в различных образах и сферах жизни, в которых проявляется каждая девчонка ежедневно, просто участницы из Open Kids показали, как любое свое умение можно довести до совершенства, если прилагать усилия и работать над собой", – поделился он.

Open Kids на съемках клипа Фото: пресс-служба

Яркие кадры, веселая и мотивирующая картинка, интересная подача образов каждой участницы группы и мотивирующая подоплека сюжета – это то, что ждет слушатель от группы, ведь каждая девочка мечтает понравится красавчику, быть на виду и знать себе цену. А клип на песню "Эксбойфренд" – это ни как иначе, как руководство к действию, как же быть такой как мечтаешь и любить себя!

Open Kids – Эксбойфренд:

Своих истинных фанатов группа Open Kids приглашает на фан-встречу и презентацию клипа "Эксбойфренд", которая состоится в Киеве в ТРЦ River Mall 12 декабря, ровно в 17:00. Вход свободный.

Ранее Open Kids рассказали о конфликтах в группе.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.