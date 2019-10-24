Определены победители Народного рейтинга блогеров
Жюри подвело итоги и определило тройку призеров в каждой номинации
В августе – октябре телеканал "Украина", информационная платформа Сегодня.Lifestyle и креативная компания Yuccie при участии известных лидеров мнений и экспертов выбирали народных блогеров страны. Соревнования лучших проходило в 10 номинациях. Было учтено мнение экспертов и результаты народного голосования. Таким образом, путем подсчета голосов за каждого из участников, жюри подвело итоги и определило тройку призеров в каждой номинации.
В номинации "Путешествия/Экстрим" победителями стали:
- специалист по путешествиям Индонезией Юлия Беркута;
- покоритель горных вершин Андрей Вергелес;
- эксперт по туризму Юрий Генкузен.
Далее приведены имена победителей в других номинациях:
Номинация "Хобби/Искусство/Творчество":
- литературовед Ирина Юрченко;
- крафт-мастер Елена Вечирко;
- студентка Инна Кравчишин.
Номинация "Кулинария/Фудблог":
- фудблогеры Светлана Климовская, Екатерина Бигун и Вита Прокопенюк.
Номинация "Фитнес/Здоровый образ жизни":
- терапевт-диетолог Татьяна Лакуста,
- тренер по правильным пищевым привычкам Евгения Прохоренко,
- модель и спортсменка Любовь Жабчик.
Номинация "Красота/Мода/Стиль жизни":
- ретро-модель Юлия Фиор;
- фэшн-блогер Лана Мусиенко;
- спортсменка Мария Луговская.
Номинация "Родина/Юный блогер":
- молодые мамы Анна Орловская, Елена Душечкина, Оксана Кобелецкая.
Номинация "Образование/Обучение":
- автор канала о металлообработке Максим Когут;
- юристы Марина Василец и Юлия Иськова.
Номинация "Экономика/Бизнес/Общество":
- бизнес-тренер Людмила Калабуха;
- общественный деятель Александр Коломийцев;
- эколог Ольга Матюшенко.
Номинация "Яркая идея":
- обозреватель товаров и услуг Владимир Новиков;
- художник Марина Петровская;
- филолог Наталья Клименко.
Номинация "Развлечения/Юмор":
- актриса Александра Панцерно;
- канал "Ходят слухи";
- пранкер Николай Бучинский.
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