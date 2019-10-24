Определены победители Народного рейтинга блогеров

Жюри подвело итоги и определило тройку призеров в каждой номинации

В августе – октябре телеканал "Украина", информационная платформа Сегодня.Lifestyle и креативная компания Yuccie при участии известных лидеров мнений и экспертов выбирали народных блогеров страны. Соревнования лучших проходило в 10 номинациях. Было учтено мнение экспертов и результаты народного голосования. Таким образом, путем подсчета голосов за каждого из участников, жюри подвело итоги и определило тройку призеров в каждой номинации.

В номинации "Путешествия/Экстрим" победителями стали:

специалист по путешествиям Индонезией Юлия Беркута;

покоритель горных вершин Андрей Вергелес;

эксперт по туризму Юрий Генкузен.

Далее приведены имена победителей в других номинациях:

Номинация "Хобби/Искусство/Творчество":

литературовед Ирина Юрченко;

крафт-мастер Елена Вечирко;

студентка Инна Кравчишин.

Номинация "Кулинария/Фудблог":

фудблогеры Светлана Климовская, Екатерина Бигун и Вита Прокопенюк.

Номинация "Фитнес/Здоровый образ жизни":

терапевт-диетолог Татьяна Лакуста,

тренер по правильным пищевым привычкам Евгения Прохоренко,

модель и спортсменка Любовь Жабчик.

Номинация "Красота/Мода/Стиль жизни":

ретро-модель Юлия Фиор;

фэшн-блогер Лана Мусиенко;

спортсменка Мария Луговская.

Номинация "Родина/Юный блогер":

молодые мамы Анна Орловская, Елена Душечкина, Оксана Кобелецкая.

Номинация "Образование/Обучение":

автор канала о металлообработке Максим Когут;

юристы Марина Василец и Юлия Иськова.

Номинация "Экономика/Бизнес/Общество":

бизнес-тренер Людмила Калабуха;

общественный деятель Александр Коломийцев;

эколог Ольга Матюшенко.

Номинация "Яркая идея":

обозреватель товаров и услуг Владимир Новиков;

художник Марина Петровская;

филолог Наталья Клименко.

Номинация "Развлечения/Юмор":

актриса Александра Панцерно;

канал "Ходят слухи";

пранкер Николай Бучинский.

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