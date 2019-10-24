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Определены победители Народного рейтинга блогеров

Жюри подвело итоги и определило тройку призеров в каждой номинации

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:50

В августе – октябре телеканал "Украина", информационная платформа Сегодня.Lifestyle и креативная компания Yuccie при участии известных лидеров мнений и экспертов выбирали народных блогеров страны. Соревнования лучших проходило в 10 номинациях. Было учтено мнение экспертов и результаты народного голосования. Таким образом, путем подсчета голосов за каждого из участников, жюри подвело итоги и определило тройку призеров в каждой номинации.

В номинации "Путешествия/Экстрим" победителями стали:

  • специалист по путешествиям Индонезией Юлия Беркута;
  • покоритель горных вершин Андрей Вергелес;
  • эксперт по туризму Юрий Генкузен.

Далее приведены имена победителей в других номинациях:

Номинация "Хобби/Искусство/Творчество":

  • литературовед Ирина Юрченко;
  • крафт-мастер Елена Вечирко;
  • студентка Инна Кравчишин.

Номинация "Кулинария/Фудблог":

  • фудблогеры Светлана Климовская, Екатерина Бигун и Вита Прокопенюк.

Номинация "Фитнес/Здоровый образ жизни":

  • терапевт-диетолог Татьяна Лакуста,
  • тренер по правильным пищевым привычкам Евгения Прохоренко,
  • модель и спортсменка Любовь Жабчик.

Номинация "Красота/Мода/Стиль жизни":

  • ретро-модель Юлия Фиор;
  • фэшн-блогер Лана Мусиенко;
  • спортсменка Мария Луговская.

Номинация "Родина/Юный блогер":

  • молодые мамы Анна Орловская, Елена Душечкина, Оксана Кобелецкая.

Номинация "Образование/Обучение":

  • автор канала о металлообработке Максим Когут;
  • юристы Марина Василец и Юлия Иськова.

Номинация "Экономика/Бизнес/Общество":

  • бизнес-тренер Людмила Калабуха;
  • общественный деятель Александр Коломийцев;
  • эколог Ольга Матюшенко.

Номинация "Яркая идея":

  • обозреватель товаров и услуг Владимир Новиков;
  • художник Марина Петровская;
  • филолог Наталья Клименко.

Номинация "Развлечения/Юмор":

  • актриса Александра Панцерно;
  • канал "Ходят слухи";
  • пранкер Николай Бучинский.

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победители Народный рейтинг блогеров
Источник: Сегодня
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