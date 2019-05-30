Опубликовал чувственный трейлер экранизации романа "Щегол" Донны Тартт

Главную роль в фильме исполнил Энсел Элгорт

"Щегол" / Warner Bros.

Наконец-то в сети появился первый трейлер фильма "Щегол" (The Goldfinch), снятого по одноименному роману американской писательницы Донны Тартт, днем ранее появились также официальные фотографии. Как известно, на главную роль в экранизации романа "Щегол" писательницы Донны Тартт студии Warner Bros. и Amazon Studios утвердили актера Энсела Элгорта ("Виноваты звезды", "Малыш на драйве").

Как скандальный фильм о Майкле Джексоне повлиял на его детей:

Также в картине роли исполнили Николь Кидман, Сара Полсон, Финн Вулфхард, известный зрителям по сериалу "Очень странные дела" (Stranger Things), и другие. Режиссером картины выступил Джон Краули, принимавший участие в работе над сериалом "Настоящий детектив" (True Detective).

В центре сюжета – история мальчика по имени Тео Декера, который потерял свою мать в результате взрыва в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Обнаружив ее тело среди обломков и испытав шок, он, повинуясь внезапному порыву, крадет картину голландского художника Карела Фабрициуса, и этот факт станет определяющим в его судьбе. В начале картины Тео предстает 13-летним мальчиком, а в конце истории – уже взрослым мужчиной.

Читайте также Звезда "Дивергента" Энсел Эльгорт рассказал об отношениях с коллегой по фильму Шейлин Вудли

Отметим, что роман Донны Тартт "Щегол" вышел в 2013 году и стал бестселлером по всему миру, получив восторженные отзывы не только от простых читателей, но и от литературных критиков. За эту книгу Донна Тартт получила Пулитцеровскую премию. Мировая премьера картины запланирована на 13 сентября этого года.

Смотрите трейлер фильма "Щегол" онлайн:

Напомним, звезда фильма "Оно" и сериала "Очень странные дела" актер Финн Вулфард сыграет в фильме "Щегол". Актер сыграет молодого Бориса, украинского студента, который подтолкнет Тео к употреблению наркотиков.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram