Опубликован официальный тизер фильма "Черкассы" – драмы об аннексии Крыма

Создатели ленты также представили официальный постер

Опубликован официальный тизер фильма "Черкассы" Фото: YouTube

В Украине представили официальный тизер и постер фильма "Черкассы", основанного на реальных событиях. Сюжет картины, премьера которой состоялась ранее на ОМКФ, разворачивается вокруг судна, заблокированного российскими войсками в марте 2014 во время аннексии Крыма.

Подробнее о фильме смотрите в коротком ролике:

"Черкассы" – это военная экшен-драма режиссера Тимура Ященко об обороне одноименного корабля, минного тральщика, заблокированного российскими войсками в бухте озера Донузлав в марта 2014 во время аннексии Крыма", – говорится в Fecebook.

Отметим, что фильм "Черкассы" создавался с помощью реального командира тральщика, почетного гражданина города Черкассы Юрия Федаша, который консультировал команду, работавшую над картиной. В актерский состав также вошли моряки, которые держали оборону на корабле весной 2014 года.

Всеукраинская премьера ленты запланирована на 27 февраля 2020 года – к шестой годовщине аннексии Крыма.

Недавно мы писали, что фильм "U-311: Черкассы" вошел в конкурсную программу Варшавского кинофестиваля.

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