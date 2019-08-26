Опубликован проморолик девятого эпизода "Звездных войн"

Студия Disney порадовала фанатов саги новым трейлером

Звездные войны эпизод IX Фото: Disney

Студия Disney показала новый трейлер девятого эпизода "Звездных войн" на D23 Expo, съемки которого завершились в феврале этого года. В проморолике картины "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" (Star Wars: The Rise of Skywalker) появилось несколько новых кадров, которые ранее не попадали в сеть.

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Видео "Звездных войн IX" режиссера Джей Джея Абрамса было опубликовано на канале Disney Studios в Youtube. Фильм со слоганом "История поколения подходит к концу" завершит историю Сайуокеров.

В специальном тизере демонстрируются кадры из старых частей "Звездных войн" с Харрисоном Фордом, Марком Хэмиллом и Кэрри Фишер. Затем появляются сцены из новой картины. В одной из них главная героиня восьмого и седьмого эпизодов Рей предстает в наряде ситха и с красным световым мечом.

Премьера фильма "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" в Украине ожидается 19 декабря 2019 года.

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