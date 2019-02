Опубликован трейлер байопика об Элтоне Джоне "Рокетмен"

Режиссером выступил Декстер Флетчер, который также работал и над "Богемной рапсодией"

"Рокетмен" Фото: YouTube

После громкой премьеры байопика "Богемная рапсодия" о легендарном певце Фредди Меркьюри и группе Queen, который номинирован на "Оскар 2019", стали снимать подобные фильмы. Так, кинокомпания Paramount наконец-то опубликовала на своем официальном YouTube-канале новый трейлер байопика "Рокетмен" (Rocketman). Это будет история о сэре Элтоне Джоне.

Режиссером картины выступил Декстер Флетчер (он работали над "Богемной рапсодией"). Название фильма отсылает к одной из самых знаменитых композиций Элтона Джона - "Rocket Man". Компакт-диск именно с этой песней госсекретарь США Майк Помпео вручил Ким Чен Ыну в качестве подарка от Дональда Трампа.

Пятикратного лауреата премии "Грэмми" и обладателя "Оскара" за песню "Can You Feel the Love Tonight" к фильму "Король Лев" Элтона Джона сыграл Тэрон Эджертон, известный по франшизе "Kingsman". Также в фильме снялись Джейми Белл, Ричард Мэдден и Брайс Даллас Говард.

Премьера фильма запланирована на май 2019.

Напомним, первый тизер картины "Рокетмен" уже есть в сети.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram