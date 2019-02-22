Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Опубликован трейлер байопика об Элтоне Джоне "Рокетмен"

Режиссером выступил Декстер Флетчер, который также работал и над "Богемной рапсодией"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:27
"Рокетмен"
"Рокетмен"
Фото: YouTube

После громкой премьеры байопика "Богемная рапсодия" о легендарном певце Фредди Меркьюри и группе Queen, который номинирован на "Оскар 2019", стали снимать подобные фильмы. Так, кинокомпания Paramount наконец-то опубликовала на своем официальном YouTube-канале новый трейлер байопика "Рокетмен" (Rocketman). Это будет история о сэре Элтоне Джоне. 

Режиссером картины выступил Декстер Флетчер (он работали  над "Богемной рапсодией"). Название фильма отсылает к одной из самых знаменитых композиций Элтона Джона - "Rocket Man". Компакт-диск именно с этой песней госсекретарь США Майк Помпео вручил Ким Чен Ыну в качестве подарка от Дональда Трампа.

Пятикратного лауреата премии "Грэмми" и обладателя "Оскара" за песню "Can You Feel the Love Tonight" к фильму "Король Лев" Элтона Джона сыграл Тэрон Эджертон, известный по франшизе "Kingsman". Также в фильме снялись Джейми Белл, Ричард Мэдден и Брайс Даллас Говард. 

Премьера фильма запланирована на май 2019.

Напомним, первый тизер картины "Рокетмен" уже есть в сети.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Свои секреты: появились смешные трейлеры мультфильма "Тайная жизнь домашних животных 2" Самолюбивый и непослушный: появился забавный трейлер мультфильма "Королевские корги" Ребенок, ссоры и плохие ребята: появились подробности фильма "Аватар 2"
фильм трейлер Элтон Джон байопик
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

До тюрьмы его ставили в один ряд с Магомаевым и Кобзоном
До тюрьмы его ставили в один ряд с Магомаевым и Кобзоном
5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников
5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников
Исхудавшая Алла Пугачева заговорила о своей болезни (видео)
Исхудавшая Алла Пугачева заговорила о своей болезни (видео)
Солістка гурту KAZKA емоційно відреагувала на критику хейтерів
Солістка гурту KAZKA емоційно відреагувала на критику хейтерів

Популярные статьи

Сегодня, 12:37Шоу-бизнес

"Любовь всей жизни": Влад Топалов показал фото с Региной Тодоренко и маленьким сыном

Сегодня, 12:17Fun

22 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 09:49Психология

Гороскоп на сегодня: Львам пора отдохнуть, а Близнецам стоит больше доверять себе

Вчера, 13:45Food

Как приготовить торт "Мимоза" на 8 Марта

Вчера, 13:22Шоу-бизнес

Babу shower Меган Маркл: названа ошеломляющая сумма, потраченная на вечеринку

Вчера, 12:05Шоу-бизнес

"Даже БДСМ": Настя Каменских рассказала о своих предпочтениях в постели

Вчера, 09:43Travel

Евросоюз обновил правила выдачи виз: что изменилось

Вчера, 09:19Афиша

Какой фильм получит "Оскар 2019" – голосование

Вчера, 08:03Fun

Пилот случайно изобразил в небе пошлое послание: фото

20 февраляFun

20 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

20 февраляШоу-бизнес

Вдова Децла чуть сама не умерла после похорон мужа – подробности

20 февраляFun

Мужчина похудел вдвое и назвал простой способ сброса веса: фото

20 февраляПсихология

16 качеств женщины, которую нельзя отпускать

20 февраляFun

Раскрыта тайна появления Стоунхенджа

20 февраляТехно

Пользователей Android заставят привыкать к новому интерфейсу

20 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно заняться здоровьем, а Львам – не торопиться принимать решения

Новости партнеров

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом
Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом
8 убийственных ошибок на кухне в интерьере
8 убийственных ошибок на кухне в интерьере
Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров
Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров
Роскошная свадьба: Оксана Байрак поженила актеров сериала
Роскошная свадьба: Оксана Байрак поженила актеров сериала
12 самых красивых пар шоу-бизнеса
12 самых красивых пар шоу-бизнеса
Тодоренко и Топалов рассекретили имя своего сына
Тодоренко и Топалов рассекретили имя своего сына
Змарніла Алла Пугачова заговорила про свою хворобу (відео)
Змарніла Алла Пугачова заговорила про свою хворобу (відео)
"Дуже постаріла": фото Лорак розкритикували в Instagram