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Опубликован трейлер фильма "Номера" по пьесе Олега Сенцова

Мировая премьера картины состоялась в Берлине

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:00

На этой неделе в Берлине состоялась премьера фильма "Номера", снятого по пьесе украинского режиссера Олега Сенцова, получившего звание почетного гражданина Парижа. В сети также появился трейлер нашумевшей картины, которую украинцы смогут посмотреть совсем скоро.

Кадр из фильма "Номера"
Кадр из фильма "Номера"
Фото: YouTube

Фильм "Номера", режиссером которого стал Ахтем Сеитаблаев в сотрудничестве с тогда еще заключенным Олегом Сенцовым, вошел в специальную программу 70-го Берлинского кинофестиваля, который начался 20 февраля. Организаторы фестиваля отметили, что фильм "был создан при невозможных обстоятельствах".

Гротескная драма "Номера" рассказывает историю общества, которое пытается побороть свои страхи и получить свободу. В мире Номеров все подчиняется строгой системе и верховному правителю – Нулю. Десять героев уже привыкли бежать кругом и делать все по книге Правил. У них нет возможности выбирать, как жить и кого любить. Но жизнь меняется с появлением нового жителя, которому не известны действующие законы.

В картине снялись Александр Ярема, Ирина Мак, Виктор Жданов, Лорена Колибабчук, Денис Роднянский, Елена Узлюк, Евгений Черников, Агата Ларионова, Виктор Андриенко и другие. Композитором стал участник группы "Океан Эльзы" Милош Елич.

Премьера фильма "Номера" в Украине запланирована на осень 2020 года.

Ранее продюсер фильма "Номера" эксклюзивно рассказала о том, как картину показали Олегу Сенцову на телефоне в колонии, а также о кастинге и процессе съемок.

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