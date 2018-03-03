Опубликованы новые интересные кадры "Мира Дикого Запада 2"
На кадрах изображены персонаж Эда Харриса, одержимый лабиринтом садист по прозвищу Человек в черном
Фото: Entertainment Weekly
Фото: Entertainment Weekly
Фото: Entertainment Weekly
Фото: Entertainment Weekly
Недавно появился трейлер сериала "Мир Дикого Запада 2". Теперь в сети появились эксклюзивные кадры из предстоящего второго сезона "Мира Дикого Запада". Снимки опубликовал журнал Entertainment Weekly.
На кадрах изображены персонаж Эда Харриса, одержимый лабиринтом садист по прозвищу Человек в черном; сотрудник компании Delos Бернард в исполнении Джеффри Райта, который презентует новую модель роботов под названием "Drone hosts" ("дрон-хозяин"); ковбой в лице Джеймса Марсдена; а также героиня Тессы Томпсон, член совета директоров.
На фото нет Уильяма, персонажа Джимми Симпсона. Напомним (осторожно, спойлер!) под конец первого сезона выяснилось, что Уильям — это молодая версия Человека в черном. По словам исполнительных продюсеров проекта Джонатана Нолана и Лизы Джой, во втором сезоне много экранного времени будет уделено именно Уильяму (то есть прошлому, а не настоящему) и тому, как и почему он превратился в монстра.
Напомним, создатели второй части "Мира Юрского периода" уже анонсировали выход третьей части. Такое заявление студия Universal сделал почти за четыре месяца до премьеры второй части, трейлер которой просто взорвал сеть.
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