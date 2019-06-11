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Опубликованы новые постеры мультфильма "Холодное сердце 2"

Картинки появились накануне официального трейлера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:27
"Холодное сердце 2"
"Холодное сердце 2"
Фото: YouTube

Как известно, студия Disney официально заявила о намерении выпустить продолжение мультфильма "Холодное сердце". В преддверии выхода нового трейлера "Холодного сердца 2" студия опубликовала загадочные постеры с его главным героинями, сестрами Анной и Эльзой.

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В сиквеле хитового мультфильма "Холодное сердце" Эльза, Анна, Кристофф, снеговик Олаф и олень Свен отправляются в далекое путешествие, где их ждут новые приключения и испытания.

Постер к мультфильму "Холодное сердце 2"
Постер к мультфильму "Холодное сердце 2"
Фото: instagram.com/disney

Наши любимые герои вновь заговорят и запоют в оригинале голосами актеров Идины Мензел, Кристен Белл, Джонатана Гроффа и Джоша Гада, а новых персонажей озвучат Эван Рэйчел Вуд и Стерлинг К. Браун.

Постер к мультфильму "Холодное сердце 2"
Постер к мультфильму "Холодное сердце 2"
Фото: instagram.com/disney

Полноценный трейлер мультфильма будет представлен во вторник на шоу "Доброе утро, Америка". Украинская премьера "Холодного сердца 2" состоится осенью, 21 ноября.

Напомним, ранее студия Disney показала тизер второй части мультфильма. Ролик появился на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios, который рассказывает о приключениях принцесс Анны и Эльзы.

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мультфильм disney постер холодное сердце
Источник: Сегодня
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