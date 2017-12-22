"Оскар-2018": кто поборется за премию в категории "Лучший грим и прически"

В сети появился список, кроме главный претендентов-фильмов на премию "Оскар 2018", но и претенденты в категории "Лучший грим и прически". Список претендентов представила американская Киноакадемия.

Стоит отметить, что в списке не нашлось места экранизациям комиксов DC, но в то же время в списке оказался фильм по мотивам комиксов Marvel. Борьбу за попадание в соответствующую категорию продолжат следующие кинопроекты:

"Яркость"

"Темные времена"

"Призрак в доспехах"

"Стражи Галактики 2"

"Тоня против всех"

"Виктория и Абдул"

"Чудо"

Финальный этап голосования состоится 6 января 2018 года. Из семи кандидатов эксперты выберут трех, которые и продолжат борьбу за "Оскар 2018". Презентация всего списка состоится 23 января 2018 года, а 90-я церемония вручения премий Американской Киноакадемии пройдет 4 марта 2018 года.

Напомним, в сети появился шорт-лист претендентов на "Оскар" в категории "Лучшие спецэффекты". Список обнародовала американская академия кинематографических искусств и наук. Среди номинантов оказались ленты "Бегущий по лезвию 2049" и "Дюнкерк".