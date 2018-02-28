"Оскар-2018": тайны и рекорды кинопремии за 90 лет

Мы хотим вспомнить великие рекорды кинопремии "Оскар" за все годы существования премии

В Лос-Анджелесе, 4 марта состоится церемония вручения кинопремии "Оскар", а вот имена всех номинантов мы узнали еще в январе 2018 года. Мы хотим вспомнить великие рекорды кинопремии "Оскар" за все годы существования премии.

Фильмы "Бен Гур" (1959), "Титаник" (1997) и "Властелин колец: Возвращение короля" (2003) получили больше всего премий за всю историю. Каждая из этих картин заработала по 11 статуэток.

Эдриан Броуди считается самм молодым обладателем "Оскара". В 29 лет он получил награду как лучший актер за фильм "Пианист".

А вот самой молодой обладательницей премии является Ширли Темпл. В 6 лет киноакадемики вручили ей специальную "Молодежную награду".

Джастин Генри стал самым молодым номинантом. Ему было 8 лет, когда он снимался в фильме "Крамер против Крамера". Награда тогда досталась Мелвину Дугласу за картину "Будучи там".

Актер Леонардо ди Каприо ждал свой "Оскар" целых 22 года. Впервые его номинировали в 1994 году за фильм "Что гложет Гилберта Грейпа", но долгожданную награду он получил только в 2016-м за "Выжившего".

Актриса Глория Стюарт получила свою первую и единственную номинацию только в 87 лет. Тогда актриса боролась за звание лучшей актрисы второго плана: в фильме "Титаник" она сыграла Розу в старости.

Кристофер Пламмер свою первую статуэтку получил только в 82 года. Актер победил в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за фильм "Начинающие".

Лидер по числу номинаций – мультипликатор Уолт Дисней. Он был номинирован 63 раза. Всего он получил 26 статуэток, а первый "Оскар" был получен за мультфильм про Микки Мауса в 1932 году.

"Большую пятерку кинонаград" (в номинациях за лучший фильм, режиссуру, сценарий, главную мужскую и главную женскую роль) завоевали только три фильма: "Это случилось однажды ночью" (1934), "Пролетая над гнездом кукушки" (1975) и "Молчание ягнят" (1991).

Самое короткое название фильма, который был номинантом на премию "Оскар", является фильм французско-алжирского производства "Z" 1970 года.

Самое длинное название фильма, который номинировался на американскую кинопремию, звучит как "Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes" ("Воздушные приключения").

Напомним, британское издание The Guardian составило рейтинг ТОП-20 ключевых провалов премии "Оскар". Этот рейтинг включает режиссеров и актеров, а также фильмы, которые остались вне поля зрения представителей Американской академии кинематографических искусств.

Как готовятся к юбилейной 90-1 церемонии "Оскар":