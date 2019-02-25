"Оскар 2019": лучшей актрисой второго плана стала Реджина Кинг

Статуэтку "Оскар" в номинации "Лучший актриса второго плана" получила актриса Реджина Кинг

Реджина Кинг Фото: YouTube

Лучшей актрисой второго плана стала актриса Реджина Кинг за роль в фильме "Если Бил-стрит могла бы заговорить".

На статуэтку "Оскар" в этой номинации также претендовали Эми Адамс, Рэйчел Вайс, Эмма Стоун, Марина Де Тавира.

"Стоять здесь и представлять одного с лучших актёров нашего времени – это просто какой-то

сюрреализм. Моя мама, я люблю тебя очень. Спасибо, что научила меня тому, что Бог всегда

ведет меня моим путем. Я хочу сказать спасибо многим людям, особенно своим сестрам по

искусству. Это просто удивительно. Бог добр постоянно", – прокомментировала Реджина Кинг.

Справка о фильме "Если Бил-стрит могла бы заговорить":

Режиссер: Барри Дженкинс

В ролях: Стивен Джеймс, Реджина Кинг, Колман Доминго, Тейона Паррис, Майкл Бич, Онжаню

Эллис, Диего Луна, Финн Уиттрок, Эд Скрейн, Эмили Риос

Сценарий: Барри Дженкинс

Художник: Марк Фридберг, Роберт Пизоча, Оливер Ривас Мадера

Монтажер: Джои МакМиллон, Нат Сандерс

Оператор: Джеймс Лэкстон

Жанр: Драмы, Мелодрамы, Криминал

В центре сюжета – молодая пара, Тиш и Фонни, которая ждет малыша и готовится к предстоящей

свадьбе. Однако счастливые хлопоты оборачиваются настоящим испытанием, когда молодой

человек вынужден отправиться отбывать наказание за преступление, которого не совершал.

Если вы что-то пропустили и хотите знать все о премии "Оскар 2019", то сайт "Сегодня" ведет онлайн трансляцию церемонии вручения "Оскар 2019".

Также мы напоминаем о том, как велась подготовка к проведению 91-й церемонии награждения премии "Оскар 2019". На месте события работали известный блогер Дэн Кушнарев и оператор, режиссер Олесь Середицкий.

Стоит отметить и то, что съемочная группа "Сегодня" пристально следила за поведением селебритис на красной дорожке "Золотого глобуса".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram