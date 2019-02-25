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"Оскар 2019": все лауреаты престижной кинопремии – онлайн

Статуэтку "Оскар" в номинации "Лучший актер второго плана" стал Махершала Али

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:13
"Оскар 2019"
"Оскар 2019"
Фото: AFP

Названы все победители "Оскара 2019". Долгожданную статуэтку в номинации "Лучший фильм" пока что никто не получил – победителей пока не озвучили. За победу в номинации "Лучший фильм" боролись такие картины, как "Рома", "Рождение звезды", "Зеленая книга", "Фаворитка", "Черный клановец", "Власть", "Черная пантера", "Богемная рапсодия".

Лучшей актрисой второго плана стала Реджина Кинг, а лучшим актером второго плана – Махершала Али.

Полный список победителей на "Оскаре 2019" выглядит так:

Лучший режиссер – 

Лучшая операторская работа – "Рома", Альфонсо Куарон

Лучшая работа художника-постановщика – "Черная пантера"

Лучший саундтрек – 

Лучший оригинальный сценарий – "Зеленая книга"

Лучший адаптированный сценарий – 

Лучший анимационный фильм – "Человек-паук: Через вселенные"

Лучший фильм на иностранном языке – "Рома"

Лучший документальный фильм – "Свободный подъем в одиночку" / Free Solo 

Лучший короткометражный фильм – 

Лучший короткометражный анимационный фильм – "BAO"

Лучший короткометражный документальный фильм – "Точка. Конец предложения"

Лучшие визуальные эффекты – "Человек на Луне"

Лучший монтаж – "Богемная рапсодия"

Лучшее сведение звука – "Богемная рапсодия"

Лучший монтаж звука – "Богемная рапсодия"

Лучший дизайн костюмов – "Черная пантера"

Лучшие грим и прически – "Власть"

Лучший короткометражный игровой фильм – "Кожа"

Если вы что-то пропустили и хотите знать все о премии "Оскар 2019", то сайт "Сегодня" ранее писал о том, что необходимо знать о церемонии награждения престижно премии.

Также мы напоминаем о том, как велась подготовка к проведению 91-й церемонии награждения премии "Оскар 2019". На месте события работали известный блогер Дэн Кушнарев и оператор, режиссер Олесь Середицкий.

Стоит отметить и то, что съемочная группа "Сегодня" пристально следила за поведением селебритис на красной дорожке "Золотого глобуса".

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Источник: Сегодня
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