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Оскар 2020: чем звезды будут удивлять на красной дорожке главной кинопремии года

Съемочная группа Сегодня уже работает в Голливуде и рассказывает о подготовке к "Оскару"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:45

В Лос Анджелесе идут последние приготовления к главной кинопремии года"Оскар-2020". В кинотеатре Долби, где и состоится церемония, устанавливают декорации, а голливудские звезды уже готовятся поражать не только своим нарядом. Съемочная группа Сегодня уже работает в Голливуде и узнает, что сейчас в моде, чего ждать красном тротуаре и какие невероятные подарки получают номинанты.

"Оскар-2020"
"Оскар-2020"
Фото: Getty Images

По словам стилиста Тары Свеннен, нужно сиять ярко, ведь в моде крупные, массивные драгоценные украшения. А еще стоит обратить внимание на бусы. Сейчас популярно надевать их задом наперед, так, чтобы кулон фактически свисал сзади по спине.

"Сейчас в тренде надевать сразу несколько колец на один палец. Чем больше, тем лучше. Я начала с двух, а вы можете увеличить до пяти или шести", – отметила Тара Свеннен.

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Поражать актрисы также должны и своим нарядом. В этом убеждена стилист Кэти Кейм. По ее словам, белых или черных платьев будет мало, ведь пришло время для ярких цветов: "На красной дорожке вы увидите много блесток, объемных форм и разных цветов. Их будет очень много различных оттенков, и их будут смешивать".

Не меньшая интрига и вокруг мужских костюмов. И хотя большинство наденет традиционные черные смокинги, стилисты ждут, что на этот раз придумают голливудские модники. Скажем, на прошлогоднем "Оскаре" звезда "Аквамена" Джейсон Момоа надел розовый костюм, а актер Билли Портер любит удивлять публику своими екстравагантнимы платьями и шляпами.

"На мужчинах мы увидим много аксессуаров. Это будут не только браслеты или кольца, но и, к примеру, броши", – рассказал стилист Роберт Остин.

Также номинантов в главных категориях ожидают подарки. Счастливчики получат 12-дневный круиз на роскошной яхте Scenic Eclipse, романтический уик-энд в отеле на маяке в Испании, сертификаты на дорогостоящие омолаживающие процедуры, годовой абонемент на услуги брачного агентства и многое другое. И это далеко не полный перечень.

Напомним, ранее исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух рассказала о своих фаворитах премии "Оскар-2020".

Церемонию вручения премии "Оскар" эксклюзивно в прямом эфире покажет телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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